Bloomberg: птичий грипп и инфляция оставили британские магазины без яиц

С полок некоторых британских супермаркетов исчезли яйца: сильнейшая вспышка птичьего гриппа и высокая инфляция привели к нарушению цепочек поставок, пишет Bloomberg. Эксперты предупреждают, что в текущей ситуации перебои могут произойти с любыми продуктами питания, а фермеры требуют поддержки от государства.

В Великобритании простые куриные яйца пали жертвой обстоятельств и исчезли с полок некоторых магазинов, сообщает Bloomberg. Супермаркеты ограничивают их продажу, пекари ищут замену, а фермеры требуют действий от правительства.

Кромы прямых последствий этот кризис в более широком смысле демонстрирует, как легко можно нарушить организацию продовольственных рынков, рассказывает издание. В такой ситуации потребителям нельзя полагаться на простые допущения: прямо сейчас на завтрак можно приготовить яйца, однако через неделю или месяц основное блюдо может измениться.

Заслуженный профессор по продовольственной политике в Лондонском городском университете Тим Ланг считает, что происходящее на рынке яиц в любой момент может распространиться на рынок фруктов, зерна или мяса. «Не так много нужно, чтобы вывести из строя определённый сектор экономики, — рассуждает эксперт. — И я думаю, именно это мы и наблюдаем».

В статье отмечается, что проблемы с поставками яиц нельзя назвать британским феноменом. Спецоперация России на Украине привела к резкому росту цен на зерно, удобрения и энергоресурсы — ключевые средства производства в сельском хозяйстве. Высокие цены на куриные корма сократили доход фермеров. Кроме того, в европейских и американских хозяйствах сеет хаос вспышка птичьего гриппа, которая вынуждает массово забивать домашнюю птицу. В прошлом месяца в США цены на яйца возглавили список продовольственной инфляции, а в Венгрии правительство установило верхний предел их стоимости. Однако именно в Великобритании полки стоят пустыми, а потребители беспокоятся о своих запасах в преддверии Рождества.

Как объясняет американская газета, на протяжении многих лет Великобритания довольствовалась относительно низкой стоимостью продуктов питания благодаря жёсткой конкуренции среди супермаркетов. Теперь же привычная система трещит под давлением инфляции, демонстрируя непрочные отношения между ритейлерами и их поставщиками. Фермеры жалуются, что рост цен не отразился на их доходах. Опрос среди членов Британской ассоциации производителей яиц на свободном выгуле птицы показал, что треть либо сокращает поголовье куриц, либо приостанавливает или полостью оставляет фермерскую деятельность.

«К сожалению, инфляция уже здесь, — посетовал в интервью Филл Кроули, производитель яиц их Лестершира и вице-председатель комитета по домашней птице в составе Национального союза фермеров. — Но она не передалась назад по цепочке. Нам как фермерам необходима прозрачность и справедливость на протяжении цепочки поставок». В понедельник Национальный союз фермеров призвал правительство срочно выяснить, нужно ли вводить «особые рыночные условия» и выделять помощь для фермеров. По словам президента союза Минетт Баттерс, высокие цены на электроэнергию, перебои с поставками и сильнейшая вспышка птичьего гриппа не могут сами по себе привести к пустым полкам в магазинах, пишет Bloomberg.