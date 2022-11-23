Gazeta Wyborcza: вопреки зловещим прогнозам российская экономика пока что держится неплохо

Многие оценки экспертов и политиков, которые рисовали крах российской экономики на протяжении всего года, в итоге оказались ложными, пишет польский журналист Вацлав Радзивинович. В издании Gazeta Wyborczа он объясняет, что благодаря экспорту сырья России не надо гнаться за кредитами, а закалённое многими кризисами в своей истории российское общество и средний бизнес умеет приспосабливается к новым, пусть не самым лёгким, условиям.
К удивлению всех, спустя девять месяцев украинского конфликта экономика России находится в хорошем состоянии. Российские экономисты бьют себя в грудь, ведь согласно прогнозам многих экспертов и политиков катастрофа должна была наступить ещё в марте, затем они сделали ставки на летний крах, а потом сдвинули его на осень. Сегодня они вынуждены признать, что должным образом не оценили жизнеспособность российского бизнеса и его умение адаптироваться к новым условиям, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.
«Однако и политики совершили проколы», — подчёркивает автор. В качестве примера он приводит 26 марта, когда в Варшаве американский президент Джо Байден заявил, что российская экономика превращается в руины, а за доллар США уже готовы платить 200 рублей. Однако в тот день доллар США стоил 96 рублей, а сегодня официальный, как и реальный курс колеблется в районе 60,3 рубля. «Это, конечно же, результат драконовской денежно-кредитной политики. Правительство превратило российскую валюту практически в неконвертируемую. В своей стране россиянин практически ничего не может сделать ни с долларом США, ни с евро. Хранение их в банке ему дорого обходится. Вывезти валюту за границу тоже не особо просто», — рассказывает польский журналист.
По его словам, когда в Польше Байден объявлял о крахе российской экономики, дела у неё шли достаточно неплохо. В первом квартале 2022 года ВВП России вырос на 3,5%, потом снизился и вновь начал восстанавливаться. В апреле говорили, что годовая инфляция достигнет уровня 22,5-28%. «Эти прогнозы тоже оказались ложными. Сегодня говорится о том, что это будет 12,5 процента. На фоне Европы, которая не воюет и в отношении которой не были введены санкции, дела обстоят замечательно», — подчёркивает Радзивинович.
Однако, по его оценкам, относительно низкий уровень инфляции — вовсе не повод гордости для Кремля, ведь российский потребительский рынок сокращается, а спрос падает. За девять месяцев товарооборот розничной торговли сократился на 9%, а россияне стали покупать сегодня на 3,5% меньше продовольствия и на одну седьмую меньше непродовольственных товаров. В такой ситуации цены просто-напросто расти не могут. Одновременно он обращает внимание на то, что реальные доходы населения не так сильно упали; более того, соцвыплаты даже выросли. Уровень безработицы тоже, несмотря на то, что он может быть несколько обманчив, составляет всего 3,9%.
В Gazeta Wyborcza он объясняет, что именно благодаря доходам от продажи нефти, которые выросли на одну пятую, у России есть средства как на социальную политику, так и на специальную операцию.
Радзививнович согласен с мнением, что российскую экономику спасает невероятная приспособляемость, агрессивность и целеустремлённость мелких и средних предпринимателей. Они уже прошли через столько кризисов, репрессий и других трудностей, что в итоге научились не только выживать в экстремальных условиях, но и ещё сильнее активизироваться в эти сложные времена. Несмотря на то что сейчас сообщение с Россией очень ограничено, они ездят по миру в поиске новых контактов для осуществления «параллельного импорта».
Более того, несмотря на санкции, российская финансовая система в полном порядке. Россия по-прежнему зарабатывает на нефти, алюминии и цветных металлах столько денег, что ей вовсе не нужно гнаться за кредитами, как это было во время кризисов 1998 и 2008-09 годов.
«Однако всё это не значит, что у кремлёвской пропаганды есть повод торжественно продолжать говорить о превосходстве России над «погрузившейся во тьму, замёрзшей, безработной Европой, и это из-за ввёденных ей в отношении нас санкций…» Сегодня в Москве официально говорят, что трудные времена ещё впереди», — предупреждает Радзивинович.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина и Росстат не скрывают, что четвёртый квартал этого года будет очень плохим, ведь экспорт газа уже упал на две пятых, эмбарго на уголь тоже сказывается негативно, а следующим ударом будет европейское и американское эмбарго на нефть и введение Западом предельно допустимой цены на российское сырьё. Таким образом, по оценкам Росстата, ВВП России в четвёртом квартале упадет на 7%, а оптовая торговля сократится на четверть, отмечает журналист.
«Сейчас независимые российские эксперты, а вслед за ними и западные оценивают, что на рубеже года Россия столкнётся с настоящими проблемами. Сможет ли на этот раз предусмотрительность и сообразительность закалённых коллапсами российских бизнесменов смягчить последствия кризиса, пока неизвестно», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza Вацлав Радзивинович.
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