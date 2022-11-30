Bloomberg: «горькая пилюля» — ЕС «подсел» на российский СПГ и тратит на него миллиарды

Евросоюзу с начала 2022 года пришлось резко нарастить закупки российского СПГ: объёмы его поставок с января успели вырасти на 40%, а в денежном выражении — в пять раз, передаёт Bloomberg. Как пишет сайт агентства, несмотря на желание Брюсселя по максимуму отказаться от российских энергоресурсов, пока обойтись совсем без российского голубого топлива он не может.

Европейский союз в этом году резко снизил зависимость от российских энергоресурсов — Брюссель уже запретил импортировать из России уголь, а кроме того, готовится ввести в отношении Москвы нефтяное эмбарго, пишет Bloomberg. Вместе с тем один российский товар всё же «идёт нарасхват» — и ЕС в обозримой перспективе едва ли сможет от него отказаться: это — сжиженный природный газ (СПГ), говорится в материале агентства.

По информации Bloomberg, за минувший год объём экспорта российского СПГ в Евросоюз возрос на 40%, поскольку европейским потребителям пришлось в экстренном порядке искать замену поставкам по газопроводу. «Для многих стран блока, который ранее наложил на Москву тяжёлые санкции, дабы лишить её средств на проведение операции на Украине, этот факт стал горькой пилюлей, которую приходится глотать», — отмечает обозреватель агентства.

Как сообщает Bloomberg, с января по сентябрь нынешнего года Брюссель потратил на закупку российского СПГ рекордные €12,5 млрд, то есть в пять раз больше, чем в 2021-м. В итоге, судя по данным о перемещениях кораблей, Россия оказалась в этом году второй по объёмам поставок этого вида газа в Северо-Западную Европу, по-прежнему значительно отставая от США, но всё-таки опередив Катар.

Хотя от российской нефти в европейском регионе отказалось уже немало потребителей, российский СПГ из всех стран Европы закупать прекратили только Великобритания и государства Прибалтики, отмечается в материале Boomberg. Вводить тотальное эмбарго на российское голубое топливо Евросоюз, впрочем, и не планировал, поскольку глобальное предложение ресурса и так ограничено, а в следующем году ситуация на рынке может стать ещё более тяжёлой.

Вместе с тем Брюссель всё же предпринял усилия по поиску альтернативных поставщиков, упоминается в статье. В результате доля российского газа в структуре европейского газового импорта с более 33% в минувшем году упала до менее 10%.

Хотя российские поставщики расширяют мощности по производству СПГ, Москва ещё может в будущем сократить объёмы поставок — так же, как это уже было сделано с газом, поставляющимся по трубам, предупреждает вместе с тем корреспондент Bloomberg.

Как отмечает журналистка, у Европы, по всей видимости, в ближайшей перспективе не будет выбора: поскольку страны континента столкнулись с мощнейшей за несколько десятилетий инфляцией, им приходится заботиться об энергетической безопасности, а это значит, что без российского СПГ им не обойтись. Согласно прогнозам экспертов, ситуация на газовом рынке будет оставаться сложной до тех пор, пока не будут введены в эксплуатацию дополнительные мощности по производству СПГ, то есть как минимум до 2025 года.