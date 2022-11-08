Guardian: каждый четвёртый европеец считает своё финансовое положение «рискованным»

Многие граждане Европы не чувствуют уверенности в своих финансах на фоне энергетического кризиса и инфляции, пишет The Guardian, ссылаясь на опрос, проведённый Secours Populaire. Более половины респондентов заявили, что вынуждены сократить свои траты и экономить — в первую очередь на путешествиях и отоплении.

На фоне роста цен, энергетического кризиса и продолжающегося конфликта на Украине французская организация Secours Populaire провела исследование в шести европейских странах, пишет The Guardian.

Согласно исследованию, каждый четвёртый европеец считает своё финансовое положение «рискованным», отмечает издание. При этом более половины опрошенных считают, что рискуют столкнуться с такой же ситуацией в ближайшее время, а 80% заявили, что уже были вынуждены принимать непростые решения по денежным тратам.

Наиболее трудная ситуация наблюдается в Греции, пишет The Guardian. 68% респондентов из Греции рассказали, что сильно сократили свои траты в сравнении с 2019 годом. Для сравнения, такой же ответ дали 63% опрошенных во Франции и 54% в Германии. Больше всего люди экономят на путешествиях и отоплении.

Опрос также показал, что наибольшее давление испытывают семьи с детьми, пишет издание. Родители в таких семьях вынуждены чаще всех экономить на досуге, одежде и прочих вещах, чтобы обеспечить своих детей всем необходимым. В среднем 49% опрошенных родителей выразили беспокойство, что им не удастся обеспечивать своих детей в будущем, в то время как 33% отметили, что им уже не получается дать своим детям всё, что нужно.