Newsweek: отношения Вашингтона и Эр-Рияда под угрозой из-за решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти поставило под угрозу и без того напряжённые отношения США и Саудовской Аравии, сообщает Newsweek. Вашингтон уже осудил решение организации, назвав его «неразумным» и предупредив, что оно неизбежно приведёт к росту цен.

Отношения Соединённых Штатов и Саудовской Аравии, похоже, вновь оказались под угрозой после того, как ближневосточная страна и другие члены Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) объявили о сокращении добычи нефти, пишет Newsweek.

В воскресенье несколько стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, приняли решение о добровольном сокращении добычи нефти примерно на 1,16 млн баррелей в сутки с мая по конец 2023 года в дополнение к договорённостям о сокращении добычи на 2 млн баррелей. Как отмечает Newsweek, это решение стало ударом для и без того весьма напряжённых отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом, усугубление которых при администрации президента Джо Байдена уже подтолкнуло Саудовскую Аравию к сближению с Россией и Китаем.

США, которые ранее осудили принятое в прошлом году решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки, в понедельник выступили против дальнейшего сокращения, указав на неизбежный рост цен.

«Мы не думаем, что сокращения добычи являются разумными на данный момент, учитывая рыночную неопределённость, и мы чётко дали это понять», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что сейчас Вашингтон сосредоточен прежде всего на ценах для американских потребителей, добавив, что там «продолжат работать со всеми производителями и потребителями, чтобы энергетические рынки поддерживали экономический рост и цены для американских потребителей снижались».

Издание напоминает, что в прошлом году, после того, как Саудовская Аравия решила сократить производство вопреки призывам США поставлять больше нефти на рынок в попытке бороться с ростом инфляции, Белый дом обвинил страну в том, что она встала на сторону России и пытается спровоцировать энергетический кризис в Европе. Вашингтон также предупредил Эр-Рияд, что это решение будет иметь последствия.

Как и предсказывали аналитики, решение о сокращении добычи уже вызвало скачок цен. В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на $4,30 — до $84,19 за баррель, а американская нефть подорожала на $4,17 — до $79,84.

По данным Newsweek, ОПЕК+, в которую входят крупнейшие мировые производители нефти, подобный шаг необходим для стабилизации нефтяного рынка, цены на котором в марте упали до $70 за баррель — самого низкого уровня за последние 15 месяцев. Однако на прошлой неделе цена на сырую нефть восстановилась до уровня чуть ниже $80 за баррель, в связи с чем аналитики посчитали, что организации не придётся сокращать добычу.

Однако, согласно договорённости, Саудовская Аравия добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, Ирак — на 211 тыс. баррелей, Объединённые Арабские Эмираты — на 144 тыс. баррелей, Кувейт — на 128 тыс., Оман — на 40 тыс., Алжир — на 48 тыс. баррелей и Казахстан — на 78 тыс. баррелей в сутки. Россия, по словам вице-премьера страны Александра Новака, продлит до конца года добровольное сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, о котором впервые было объявлено в марте.