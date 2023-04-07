«Адмирал Горшков» поднял большие волны — WION о геополитическом значении дальнего похода российского фрегата

А пока Запад изо всех сил пытается загнать Россию в угол, Москва продолжает играть мускулами: один из её военных кораблей, который ранее задействовался в международных учениях с участием ряда стран, включая Китай, Иран и ЮАР, впервые более чем за десятилетие пришвартовался в Саудовской Аравии — что, разумеется, может очень понервировать Вашингтон. Подробнее — в нашем следующем сюжете.

На морских просторах поднимает большие волны российский корабль, который демонстрирует свои боевые возможности в рамках учений — и, возможно, заставляет нервничать Запад.

Но корабль — фрегат «Адмирал Горшков» — к тому же реализовал и дипломатическую инициативу, которая наверняка насторожит Вашингтон. В итоге, пройдя путь от ЮАР через Китай и Иран до Саудовской Аравии, судно наделало немало шума.

Фрегат, входящий в состав Северного флота ВМФ России, 4 января покинул Мурманск, отправившись в длительный поход до южноафриканского Дурбана. Корабль принял участие в продолжавшихся неделю в Индийском океане совместных военно-морских учениях с силами ЮАР и Китая. Боевые корабли и суда поддержки трёх стран отработали артиллерийские удары по морским целям, а также потренировались в освобождении захваченных кораблей с заложниками на борту. Проведение учений совпало с годовщиной начала конфликта между Россией и Украиной. Запад назвал такой выбор даты проявлением бестактности, однако власти ЮАР заявили, что имели полное право принять у себя учения.

После этого корабль отправился в Иран, где поучаствовал в учениях с китайскими и иранскими силами, проходившими в Аравийском море. Вот кадры с этих манёвров. Учения, получившие название «Пояс морской безопасности — 2023», состоялись рядом с иранским портом Чехбехар.

Российский фрегат оснащён гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», которые являются центральным элементом гиперзвукового арсенала России. Считается, что это оружие позволяет получить преимущество над любым противником благодаря его скорости, примерно в пять раз превышающей звуковую, а также высокой манёвренности. Россия считает эти ракеты инструментом для преодоления всё более технологически сложной противоракетный обороны США, которая, как предупреждал Путин, может однажды получить возможность сбивать российские ядерные ракеты.

Российский корабль с управляемыми ракетами на борту зашёл в порт Джидда. Корабль российского ВМФ швартуется в Саудовской Аравии впервые больше чем за десятилетие. Это не понравится администрации Байдена — ведь её некогда близкий союзник Саудовская Аравия прямо на её глазах постепенно отдаляется от Вашингтона.

Саудовская Аравия придерживается по вопросу российской операции в отношении Украины миротворческой позиции, призывая урегулировать конфликт дипломатическим путём. К большому неудовольствию Вашингтона, страна также тесно сотрудничала как с Россией, так и с соратниками по ОПЕК, дабы стабилизировать ситуацию на нефтяных рынках.

Отдел репортажей WION.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2023 года.