Die Zeit: Саудовская Аравия дрейфует на Восток, и Западу нечем её остановить

Убедившись в том, что американцам доверять нельзя, Саудовская Аравия всё сильнее дрейфует на Восток, в сторону России и Китая, пишет Die Zeit. Это проявляется в том, что Эр-Рияд сокращает добычу нефти и тем самым подрывает попытки Запада лишить Москву доходов от экспорта чёрного золота. И это не какой-то «каприз» саудовцев или поиски исключительно экономической выгоды, а серьёзный геополитический сдвиг, который может привести к тому, что ближневосточное государство станет неотъемлемой частью китайско-российского альянса, предупреждает автор статьи Михаэль Туман.

На этой неделе цены на нефть существенно выросли, и всё благодаря Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), которая с активной подачи Саудовской Аравии согласовала сокращение добычи чёрного золота, пишет Die Zeit. Россия же уменьшила объёмы производства ещё до этого. «Наилучшие предпосылки для того, чтобы обрушить мировую экономику в кризис: снижение роста, высокие цены на нефть, скачущая инфляция — ядовитая смесь. От этого пострадает не только Запад, но и многие страны глобального Юга», — предупреждает автор статьи Михаэль Туман.

А ведь 40 лет назад всё было по-другому, напоминает немецкий журналист. В 80-е годы на фоне обострения холодной войны Саудовская Аравия заняла чёткую позицию. Она максимально увеличила добычу нефти, чтобы поддержать мировую экономику. Такой шаг привёл к снижению стоимости чёрного золота и, соответственно, экспортных доходов Москвы. «Это был один из факторов, который тогда существенно ослабил Советский Союз», — поясняет Туман. Сегодня всё наоборот. Сейчас Эр-Рияд подрывает попытки Запада лишить главу Кремля Владимира Путина нефтяных доходов. С помощью ценового потолка США и ЕС пытаются добиться снижения стоимости чёрного золота, а сокращение добычи, наоборот, её повышает, чему очень рады в Москве.

Изменение политического курса Саудовской Аравии — это не просто какой-то «каприз», продолжает Die Zeit. Её отношения с американцами уже давно переживают кризис. Саудовцев, «которых не очень сильно заботят права человека», раздражают упрёки Брюсселя и Вашингтона. За последние десятилетия на фоне противоречивых заявлений и действий американских президентов они убедились в том, что на США нельзя полагаться. А с укреплением власти наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана ближневосточная страна ещё больше отдалилась от Вашингтона.

Бен Сальман трезво смотрит на экспортную статистику своего государства и видит, что на сегодняшний день главный покупатель энергоресурсов уже не США, а Китай. Поэтому в своей внешней политике Эр-Рияд пытается ориентироваться на него. Саудовцы инвестируют свои деньги в нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные хранилища в Поднебесной. Всё это приводит и к геополитическим последствиям. В декабре 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Саудовскую Аравию. А в марте того же года Пекин смог помирить суннитскую Саудовскую Аравию и шиитский Иран. «Это удар по американскому правительству», — подчёркивает Туман.

Теперь Эр-Рияд станет членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве так называемого «партнёра по диалогу». Самая мощная арабская страна всё больше смещается в сторону Китая. Теперь Запад не может положиться на неё в своих попытках сдержать Путина. К тому же саудовцы в целом уже давно поддерживают с главой Кремля тёплые отношения. Бен Сальман согласовывает вопросы добычи энергоресурсов с Москвой в расширенном составе группы ОПЕК+. Это, к слову, ещё одна причина, по которой он не заинтересован в сокращении российских экспортных доходов, ведь он сам может на этом заработать.

«Сейчас Запад не может сделать Саудовской Аравии никакого сопоставимого предложения. Ни европейские государства, ни США не могут купить большое количество саудовской нефти. Да и открыть свои западные альянсы для такой авторитарной монархии, как Саудовская Аравия, не могут. Но всё равно западные политики должны думать, как можно затормозить дрейф саудовцев на Восток и заинтересовать их в преимуществах нейтрального игрока. Если Саудовская Аравия станет неотъемлемой частью китайско-российского альянса — это будет очень плохой новостью для Запада и всего мира», — заключает Туман.