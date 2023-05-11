France 24: «явная и чистая победа Асада» — эксперт о возвращении Сирии в Лигу арабских государств

Возвращение Сирии в Лигу арабских государств стало очевидной победой президента Башара Асада, заявил в эфире France 24 специалист по Ближнему Востоку Себастьян Буссуа. Как заметил эксперт, несмотря на ожидания скорого краха режима Асада в 2011 году, сирийский президент сохранил власть и приобрёл весомых партнёров, таких как Россия и другие арабские страны. Изоляция Сирии в регионе закончилась, поскольку многие страны заинтересованы в сохранении стабильности в стране и надеются извлечь выгоду из её послевоенного восстановления, уверен политолог.

Доктор политических наук и специалист по Ближнему Востоку Себастьян Буссуа в эфире France 24 назвал возвращение Сирии в Лигу арабских государств «явной и чистой победой» Башара Асада. «Все, кто в 2011 году думал, что Башар Ассад и его режим будет свергнут через несколько недель, теперь, очевидно видят, что 12 лет спустя режим всё ещё на месте, Башар Асад укрепил своё положение и приобрёл весомых партнёров, таких как Россия и другие арабские страны», — отмечает эксперт.

По его словам, некоторые восприняли это решение лиги арабских государств с негодованием, вследствие чего имидж организации, как и много лет назад, стал выглядеть спорно. Как поясняет специалист, инициатором возвращения Сирии в Лигу была Саудовская Аравия, которая вместе с Объединёнными Арабскими Эмиратами уже несколько лет инвестирует средства в восстановление Сирии. При этом «обхаживать» сирийское правительство начинают и другие страны региона, в том числе Турция, Иордания и Израиль, напоминает Буссуа. Последний «крайне заинтересован в стабильном и авторитарном режиме у своих границ, тем более что неопределённость демократического процесса может вызвать беспокойство у еврейского государства», подчёркивает эксперт.

На взгляд специалиста, «очевидно, что Башар Асад является суверенным правителем своей страны с Лигой арабских государств или без неё», и «другие страны (Лиги арабских государств) не будут вмешиваться в дела Сирии по определению».

Что касается поддержания санкционного режима против Сирии после возвращения её в Лигу арабских государств, Буссуа напоминает, что определённое количество стран региона уже не придерживаются международных санкций в отношении Дамаска. В частности, речь идёт об Объединённых Арабских Эмиратах, которые проводят аналогичную политику в отношении России. «Я думаю, что цель этих арабских государств — заново развивать экономические отношения с Сирией, которая располагает запасами как нефти, так и фосфатов и различных минералов», — делает вывод политолог.

При этом эксперт не считает вероятным скорое снятие санкций с Сирии европейскими странами, хотя и отмечает определённую долю «лицемерия» со стороны некоторых государств, стремящихся наладить отношения с режимом Башара Асада, несмотря на обвинения сирийского президента в совершении военных преступлений, в то время как другие авторитарные лидеры — в частности, африканских стран — не удостаиваются такого же отношения. Буссуа полагает, однако, что сложившимся положением могут воспользоваться не западные державы, а такие страны, как Китай или Россия.