«Разочаровывающий поворот событий для США» — Bloomberg объяснил стремление сторон конфликта к миру в Сирии

После почти десятилетия войны в Сирии большинство внешних сил стремятся к установлению мира. Как отмечает Bloomberg, все шансы на успех имеют переговоры Сирии и Турции при посредничестве России. Однако, как отмечает новостное агентство, это станет очередной неудачей для США, которые уже давно настаивают на отставке действующего сирийского лидера Башара Асада.

После более чем десятилетней войны в Сирии некоторые из внешних сил, подпитывавших конфликт деньгами и вооружением, ведут переговоры, чтобы положить конец боевым действиям, пишет Bloomberg. В частности, Турция, которая поддерживала сирийских повстанцев, пытавшихся свергнуть президента Башара Асада, похоже, признала, что, пока его поддерживает Россия, победить Асада не получится. А страны Персидского залива, которые раньше выступали против сирийского лидера, предлагают ему вернуться в клуб арабских лидеров и призывают к заключению мира с Турцией.

Новостное агентство называет это «разочаровывающим поворотом событий» для США, которые долгое время выступали против любых усилий по реабилитации режима Асада.

Как объясняет Bloomberg, иностранные державы увидели в восстании 2011 года против Асада возможность расширить своё влияние в Сирии. Турция вмешалась во внутренний конфликт, чтобы помешать усилиям курдов по формированию собственного государства, которые угрожали расколоть её собственную территорию. США вмешались в ситуацию отчасти для того, чтобы противостоять исламистскому восстанию. Иран и его союзники, в том числе группировка «Хезболла», увидели возможность расширить сферу своего влияния, поддержав Асада. А некоторые страны Персидского залива, выступающие против Ирана, поддержали сирийских повстанцев. Россия вступила в войну в 2015 году, предоставив Асаду оружие и военных советников в попытке расширить своё влияние на весь Ближний Восток. Всё это привело к затяжному конфликту, который унёс около 350 тыс. жизней мирных жителей и вызвал тяжелейший кризисов беженцев.

С 2020 года тотальная война сменилась редкими боевыми действиями, а расстановка сил практически не изменилась. Асад сохранил контроль над большей частью территории Сирии, но, как отмечает агентство, у него мало шансов удержать под своей властью остальную часть. Курды контролируют примерно треть страны, ещё часть контролируют Турция и её союзники.

При этом почти все участники конфликта по своим причинам заинтересованы в переговорах. Правительство Асада рассматривает их как возможность для реабилитации. Это также стало бы победой для его союзника, России. Для турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана установление мира облегчит репатриацию около 4 млн сирийских беженцев, против присутствия на турецкой территории которых выступают большинство турков. Страны Персидского залива во главе с Объединёнными Арабскими Эмиратами предлагают Асаду возможность выйти из региональной изоляции и сохранить свои территориальные завоевания в надежде ослабить связи его правительства с их региональным соперником Ираном.

Первые более чем за десятилетие переговоры между турецкими и сирийскими руководителями обороны и разведки у себя принимала Россия. Усилия по установлению связей между Дамаском и Анкарой окупились для Москвы: Турция отказалась присоединиться к санкциям, введённым Западом в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Однако, как предполагает Bloomberg, основным камнем преткновения, скорее всего, станет сохранение присутствия Турции на севере Сирии.

Впрочем, если переговоры всё же закончатся успехом, и Турция нормализует отношения с Асадом, это станет очередной неудачей для США, которые уже давно настаивают на отставке действующего сирийского лидера. При этом если Асад всё же сможет восстановить полный контроль над страной, Россия достигнет своей цели — получит «надёжного и благодарного союзника в самом сердце Ближнего Востока».