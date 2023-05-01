Spiegel: предвыборные успехи — Эрдоган объявил о «нейтрализации» главаря ИГ в Сирии

Национальная разведывательная организация Турции «нейтрализовала» главаря «Исламского государства»* в ходе операции в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Der Spiegel. По его словам, турецкие спецслужбы следили за Абу аль-Хусейном аль-Курейши длительное время. Как утверждает издание, подобные сообщения об успехах «могут пригодиться» Эрдогану в ходе нынешней избирательной кампании.

Национальная разведывательная организация Турции «нейтрализовала» главаря радикальной исламистской террористической организации «Исламское государство»* (ИГ) в ходе операции в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Turk в воскресенье вечером. «Национальная разведывательная организация длительное время следила за главарём ИГ Абу аль-Хусейном аль-Курейши», — подчеркнул он, пишет Der Spiegel.

Как отмечает издание, под термином «нейтрализация», вероятно, подразумевается убийство аль-Курейши. В конце прошлого года ИГ объявило о смерти своего прежнего лидера и провозгласила аль-Курейши новым «эмиром» террористического «Исламского государства».

В течение многих лет ИГ контролировало значительные территории Ирака и охваченной гражданской войной Сирии. В последние годы экстремисты потеряли почти все захваченные территории, а остатки боевиков перешли в подполье. Однако ячейки ИГ продолжают действовать в обеих странах.

Турция проводит военную операцию против целей курдских вооружённых формирований Отрядов народной самообороны (YPG) на севере Сирии. В самой Турции регулярно арестовывают предполагаемых сторонников ИГ. Правительство Турции возлагает на YPG ответственность за взрыв на торговой улице Истикляль в Стамбуле в 2016 году, в результате которого погибли четыре человека и ещё 39 получили ранения.

Через две недели в Турции пройдут президентские выборы. Как утверждает издание, Эрдоган, по всей видимости, беспокоится о своём переизбрании после 20 лет пребывания у власти. Сообщения об успехах, подобные новости о «нейтрализации» предполагаемого лидера ИГ, «могут пригодиться» ему в избирательной кампании.

Самый сильный соперник Эрдогана, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу по крайней мере не уступает ему в опросах. Он баллотируется в качестве единого кандидата от блока «Народный альянс», в который входит шесть партий из разных политических лагерей, а также пользуется поддержкой прокурдской Демократической партии народов, передаёт Der Spiegel.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.