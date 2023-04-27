Daily Sabah: с партией ядерного топлива «Аккую» получила статус первой АЭС в Турции

Турция получила первую партию ядерного топлива для АЭС «Аккую», а вместе с ней и статус страны, обладающей ядерной энергией, сообщает турецкая газета The Daily Sabah. На церемонии в режиме видеоконференции присутствовали лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский президент Владимир Путин. «Аккую» — проект с крупнейшими совместными инвестициями двух стран. Ожидается, что АЭС обеспечит 10% потребления электроэнергии в Турции.

Турция обрела статус страны, обладающей ядерной энергией, поскольку её первая атомная электростанция «Аккую» получила первую партию ядерного топлива на церемонии, состоявшейся в четверг, сообщает турецкая газета The Daily Sabah.

На церемонии, в результате которой «Аккую» получила статус первой атомной электростанции в Турции, присутствовали президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин в режиме видеоконференции.

По словам Эрдогана, с доставкой ядерного топлива по воздуху и морю электростанция «Аккую» стала ядерным объектом. «Турция поднялась в мире в лигу стран с ядерной энергетикой, хотя и после 60-летней задержки», — сказал турецкий президент во время церемонии.

Он также отметил, что ЕС устраняет препятствия для развития отрасли, принимая ядерную энергию как экологичную. «Мы сделали нашу страну частью этого развития с помощью АЭС «Аккую», — добавил он. Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что АЭС «Аккую» является «крупнейшей совместной инвестицией» Турции и России.

Как сообщает The Daily Sabah, АЭС будет полностью введена в эксплуатацию к 2028 году и обеспечит 10% потребления электроэнергии в Турции. По замечанию президента страны, проект «Аккую» будет способствовать сокращению импорта природного газа Турцией на $1,5 млрд в год и окажет «положительное влияние» на национальный доход.

Владимир Путин во время совместной пресс-конференции сказал, что было бы трудно говорить об успехе, если бы не было таких лидеров, как президент Реджеп Тайип Эрдоган. Россия будет продолжать помогать удовлетворять энергетические потребности Турции, добавил глава Кремля.

АЭС «Аккую» строится российской государственной компанией «Росатом» в провинции Мерсин на южном побережье Средиземного моря, напоминает The Daily Sabah. Запуск первого из четырёх реакторов запланирован на первую половину этого года. АЭС «Аккую» в конечном итоге сможет обеспечить около 10% потребностей Турции в электроэнергии.

В 2010 году Турция и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве АЭС. Она будет состоять из четырёх реакторов ВВЭР поколения 3+ российского дизайна мощностью 1200 мегаватт каждый.

Как напоминает издание, фундамент первого реактора был заложен в апреле 2018 года, а строительство второго, третьего и четвёртого энергоблоков началось в июне 2020-го, марте 2021-го и июне 2022 года соответственно. Три оставшихся блока должны начать работу к концу 2026 года, по одному в год, и в итоге общая установленная мощность составит 4800 мегаватт.

Ожидается, что после завершения строительства станция будет производить 35 млрд кВтч электроэнергии в год и обеспечит около 10% внутренних потребностей в электроэнергии.

По данным «Росатома», Аккую расположена в зоне землетрясения пятой степени, которая считается самым безопасным регионом с точки зрения землетрясений. Конструкция станции включает внешнюю железобетонную стену и внутреннюю защитную оболочку из «предварительно напряжённого бетона», с металлическими тросами, протянутыми внутри бетонной оболочки для придания дополнительной прочности конструкции, сообщает компания.

Современная конструкция реактора включает в себя дополнительное средство безопасности — 144-тонный стальной конус, называемый «ловушкой активной зоны», которая улавливает и охлаждает любые расплавленные радиоактивные материалы в аварийной ситуации, объяснили в «Росатоме».

Компания подчеркнула, что энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 соответствуют постфукусимским требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным правительства, если бы электростанция начала работать сегодня, она могла бы в одиночку обеспечить электроэнергией город с населением около 15 млн человек, такой как Стамбул.

Электростанция, срок службы которой составит 60 лет с возможностью продления ещё на 20 лет, будет круглосуточно вырабатывать безуглеродную энергию.

«Аккую» — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели «строительство — владение — эксплуатация», пишет The Daily Sabah. Согласно долгосрочному контракту, «Росатом» согласился обеспечить проектирование, строительство, техническое обслуживание, эксплуатацию и вывод электростанции из эксплуатации.

Компания владеет 99,2% акций в проекте, стоимость которого оценивается примерно в $20 млрд, что делает его крупнейшей инвестицией в истории Турции, реализованной на одной площадке.

Как отмечает издание, намерение Турции построить на своей территории атомную электростанцию возникло ещё в 1950-х и 1960-х годах. В 1955 году она стала одной из первых стран, подписавших Соглашение о сотрудничестве в области гражданского использования атомной энергии.

За соглашением последовало создание Управления по атомной энергии Турции, которое было создано для научно-технического развития государства и подготовки кадров.

Первые исследования по созданию атомной электростанции начались в 1965 году. В 1974 году площадка Аккую в районе Гюльнар города Мерсин была признана подходящей для строительства первой АЭС.

Ядерные регуляторы выдали лицензию на строительство станции в Аккую в 1976 году после восьми лет сейсмических исследований для определения наиболее подходящего места. Тем не менее после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году реализация проекта была замедлена.

После длительного перерыва, вызванного финансовыми и политическими причинами, Турция решила обратиться к многолетнему опыту России в области ядерных технологий. Строительство крупных атомных электростанций традиционно занимает много времени из-за размера, масштаба и сложности инфраструктуры, а также задержек, связанных с первыми в своём роде станциями, подчёркивает турецкая газета The Daily Sabah.