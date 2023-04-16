Между зависимостью и санкциями — Der Tagesspiegel рассказал о трудных отношениях Европы с «Росатомом»
В Брюсселе начались переговоры по поводу ужесточения штрафных мер против России, пишет Der Tagesspiegel. На повестке дня стоит вопрос об ограничении импорта в ЕС российского обогащённого урана. При этом мысль о том, чтобы внести в санкционный список такие предприятия, как, например, «Росатом», появилась сразу после начала боевых действий. Но атомные электростанции во Франции, Финляндии и Венгрии очень сильно зависят от поставок обогащённого урана и топливных стержней, поэтому заручиться их политической поддержкой не получилось.
Последний десятый пакет санкций ЕС принял в феврале, в годовщину начала боевых действий на Украине. Но из-за сопротивления Венгрии и Франции, Еврокомиссия не смогла включить в него эмбарго на российский уран. Дело в том, что решение о введение новых штрафных мер в союзе принимаются только единогласно.
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