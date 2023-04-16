Между зависимостью и санкциями — Der Tagesspiegel рассказал о трудных отношениях Европы с «Росатомом»

Евросоюз хочет включить в новый пакет санкций против России эмбарго на обогащённый уран и тепловые стержни для атомных электростанций, сообщает Der Tagesspiegel. Но некоторые страны-члены ЕС, например, Франция, Финляндия и Венгрия очень сильно зависят от их поставок, так что их политической поддержкой вряд ли получится заручиться. Так что скорее всего Брюсселю пока что придётся сосредоточиться исключительно на закрытии брешей для обхода уже действующих штрафных мер.

В Брюсселе начались переговоры по поводу ужесточения штрафных мер против России, пишет Der Tagesspiegel. На повестке дня стоит вопрос об ограничении импорта в ЕС российского обогащённого урана. При этом мысль о том, чтобы внести в санкционный список такие предприятия, как, например, «Росатом», появилась сразу после начала боевых действий. Но атомные электростанции во Франции, Финляндии и Венгрии очень сильно зависят от поставок обогащённого урана и топливных стержней, поэтому заручиться их политической поддержкой не получилось.

Последний десятый пакет санкций ЕС принял в феврале, в годовщину начала боевых действий на Украине. Но из-за сопротивления Венгрии и Франции, Еврокомиссия не смогла включить в него эмбарго на российский уран. Дело в том, что решение о введение новых штрафных мер в союзе принимаются только единогласно.

В связи с этим министр экономики Германии Роберт Хабек предлагает план по постепенному отказу от урановых поставок. Он предлагает сократить их за первые шесть месяцев, а через девять — полностью заблокировать. Схожим образом ЕС действовал с углём и нефтью, отмечает Der Tagesspiegel.

Пока что подробности нового одиннадцатого пакета санкций в Брюсселе не разглашают. Но, по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, основной акцент в нём будет сделан на закрытии брешей для обхода штрафных мер. Ещё в прошлом году США внесли Армению, Грузию, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан в список стран, которые помогают России получать санкционную продукцию, в частности так называемые товары двойного использования, которые могут быть применены в сфере обороны.

Но в Брюсселе осознают, что наказать их за помощь Москве будет трудно, поэтому собираются ограничиться штрафными мерами против конкретных предприятий и частных лиц. При этом введенное ЕС эмбарго на российскую нефть также наносит Кремлю исключительно небольшой ущерб, потому что Россия смогла быстро перенаправить свой экспорт в Китай, Индию и Турцию.