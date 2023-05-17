Немецкий политолог: не способствует мирному урегулированию — Западу следует скорректировать свою политику в отношении Украины

Западная политика в отношении Украины «движется в неправильном направлении», пишет немецкий политолог Йоханнес Варвик в статье для Frankfurter Allgemeine. С точки зрения этики, считает Ваврик, безоговорочная поддержка Украины Западом «более чем оправдана». Однако сомнительно, что она способствует урегулированию конфликта путём переговоров. Учитывая серьёзные разрушения, огромные потери и всё ещё значительный потенциал эскалации, по его словам, «наивно делать вид, что западный путь имел или может иметь успех».

Западная политика в отношении Украины «движется в неправильном направлении». Запад «руководствуется благими намерениями», но на деле всё получается иначе. Публичные заявления лиц, принимающих решения, всё больше расходятся с оценками, которые можно услышать за кулисами. Об этом свидетельствуют и недавно просочившиеся в социальные сети документы Пентагона, о которых на удивление быстро замолчали. Украине нужно «оказать максимальную поддержку в защите её бесспорного права на существование» — это правильно. Однако вести ответственную политику — значит обдумывать, какой ценой, какими средствами и с какими побочными эффектами возможно это осуществить, пишет политолог Йоханнес Варвик, профессор Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера, в статье для Frankfurter Allgemeine.

Хотя в настоящее время невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация на поле боя после давно объявленных весенних наступлений обеих стран, следует скорректировать некоторые распространенные убеждения и ошибочные предположения. Одно из них: то, что перемирие в настоящее время не имеет смысла и что не следует использовать политический капитал для его заключения. С помощью всей военной поддержки Запада Украина якобы «сможет — и должна — выиграть эту войну и как можно скорее интегрироваться в западные структуры безопасности после этой национальной войны за самоутверждение», отмечает политолог.

Победа Украины, даже в её минимальном варианте — восстановлении статус-кво до 24 февраля 2022 года — была бы возможна только в случае поражения России, утверждает автор статьи. «Но возможно ли, чтобы ядерная держава в конечном итоге проиграла войну, которую она ведёт, с её точки зрения, за свои жизненно важные интересы и в которую она вкладывает значительные средства? Действительно ли следует исходить из того, что в случае поражения России Пекин отойдёт от Москвы и смирится с этим поражением? От ответа на эти вопросы во многом зависит дальнейшая западная стратегия. С точки зрения этики безоговорочная поддержка Украины более чем оправдана. Однако сомнительно, что она способствует урегулированию путём переговоров. Учитывая серьёзные разрушения, огромные потери и всё ещё значительный потенциал эскалации наивно делать вид, что западный путь имел или может иметь успех», — рассуждает Ваврик.

Как утверждает автор, в преддверии конфликта Запад перешёл чётко обозначенные Россией красные линии и не был готов к достижению «трезвого баланса интересов». Основой такого баланса интересов должен был стать отказ Украины от членства в НАТО, которое, несмотря на все заявления Запада об обратном, воспринималось Россией как всё более вероятное. «Россия, вероятно, выступала и продолжает выступать не за то, чтобы уничтожить Украину, а за то, чтобы уничтожить Украину как то, что она считает антироссийским проектом», — подчёркивает Ваврик. В этом различии, по его словам, и лежит ключ к установлению мира.

Руководящим принципом при этом должно стать «горькое осознание» того, что Украина в определённом смысле действительно находится в российской сфере влияния, только если Запад «не готов вести за неё войну против России». Именно в этом и заключается проблема обсуждаемого сейчас вопроса о гарантиях безопасности для Украины. Эти гарантии должны быть эффективными и приемлемыми для Украины, но для того, чтобы они стали приемлемыми и для России, их не следует интерпретировать как «вступление в НАТО через чёрный ход». То же самое относится и к более тесному экономическому и политическому сотрудничеству между Западом и Украиной после окончания конфликта. Оно «имеет смысл и не имеет альтернативы», однако оно не обязательно должно принимать форму «довольно нереалистичного и, возможно, вредного вступления в ЕС».

Политолог продолжает: «Эта война будет прекращена только дипломатическим путём. При этом ни одна из сторон не сможет выдвигать максимальные требования или руководствоваться чистой доктриной, даже если Украина морально права. В конечном счёте, Украина, вероятно, останется нейтральной, она не будет принадлежать к западному лагерю и даже не станет естественной частью евроатлантического альянса. Поиск компромисса необходимо вести в этом направлении. Кроме того, следует сначала попытаться заморозить этот конфликт, руководствуясь не претензиями на долгосрочные решения, а скромностью».

Иными словами, политическое решение должно основываться «не только на справедливости, но и на предотвращении ущерба, стабильности и балансе между конкурирующими интересами и амбициями». Из всех мыслимых вариантов самым лучшим — в конечном счёте, и для Украины — было бы стремление к скорейшему прекращению огня и готовность к переговорам с целью стабилизации через наделение Украины нейтральным статусом, а также через принятие территориальных изменений, подытоживает политолог Йоханнес Варвик в статье для Frankfurter Allgemeine.