WP: поспешные против сомневающихся — в НАТО дискутируют о том, насколько быстро присоединять Украину

Внутри Североатлантического альянса в преддверии саммита в Вильнюсе активизировалось обсуждение украинского вопроса, сообщает The Washington Post. По информации издания, члены НАТО разделились на два лагеря: тех, кто выступает за скорейшее включение Киева в альянс, и тех, кто выступает за более осторожные шаги. При этом США оказались во второй группе — даже несмотря на то, что в 2008 году альянс объявил о намерении включить в свой состав Украину именно по инициативе Вашингтона.

Внутри НАТО идёт активная дискуссия о том, какие шаги необходимо будет предпринять в направлении присоединения к альянсу Украины на фоне острой фазы противостояния с Россией — и насколько быстро должен развиваться этот процесс, сообщает The Washington Post.

По информации издания, обсуждение будущего Киева особенно активизировалось в альянсе сейчас, в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля. Как разъяснили журналистам WP на условиях анонимности чиновники альянса, руководство НАТО пока не планирует на предстоящем мероприятии передавать представителям Украины официальное предложение о вступлении. Между тем восточноевропейские страны предпринимают активные усилия для того, чтобы НАТО совершило конкретные шаги в этом направлении — к примеру, огласив сроки, в рамках которых Киев должен стать частью альянса, — даже несмотря на то, что США и ряд западноевропейских стран выступают против таких серьёзных шагов, считая, что действовать надо осторожнее, подчёркивают авторы материала.

«Разногласия между членами НАТО, сложившиеся спустя 15 лет после того, как США сами выступили инициатором кампании, результатом которой стало официальное заявление о том, что Украина войдёт в альянс, чётко показывают, насколько серьёзные риски могут повлечь такие шаги в такой непростой момент в противостоянии между Западом и Россией, — констатируют корреспонденты The Washington Post. — Кроме того, они демонстрируют, что в долгосрочной перспективе НАТО ещё может столкнуться с внутренними вызовами, пусть даже до сих пор альянс реагировал на конфликт сплочённо».

По данным WP, чиновники из стран Прибалтики уже предложили, чтобы НАТО не просто повторило озвученную ещё в 2008 году формулировку о том, что Украина получит членство в альянсе когда-то в будущем, а либо передало Киеву на предстоящем саммите в Вильнюсе официальное предложение о вступлении, либо хотя бы запустило процесс установки сроков и конкретных условий его присоединения. За то, чтобы альянс «обрисовал реальный путь» в НАТО для Украины, также высказался и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, отмечается в материале издания.

Как пишет газета, страны, которые выступают за скорейшее вступление Украины в НАТО, считают, что если альянс станет увязывать перспективу её присоединения с тем, сможет ли она одолеть российские силы, то он по сути предоставит президенту России Владимиру Путину возможность «накладывать вето» на членство Киева — а это будет совсем не тем посылом, который нужен натовскому руководству. Кроме того, по мнению этих государств, «история учит, что удержать Россию от применения силы может только реальное членство в НАТО, а не обещание такого членства» — ведь уже через несколько месяцев после того, как альянс в 2008 году объявил о том, что Украина и Грузия к нему присоединятся, последняя вступила в вооружённый конфликт с Москвой и потеряла ряд территорий, говорится в материале WP.

Между тем сейчас уже не 2008-й — и США теперь вместе с рядом своих могущественных западноевропейских союзников перешли в стан тех, кто выступает за более размеренный подход к расширению альянса, продолжают авторы статьи. По словам американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена считает, что для НАТО было бы целесообразнее в первую очередь заботиться об обеспечении Киеву непрерывной военной помощи, особенно на фоне долгожданного украинского наступления, а членство Украины и возможные гарантии безопасности для неё считают вопросами, которые будет лучше обсуждать в рамках мирных переговоров.

По информации WP, в группе «сомневающихся» стран отмечают, что, если Украина будет принята в альянс до окончания конфликта с Россией, это может обернуться автоматическим приведением в действие статьи 5 Устава НАТО, которая обязует членов оказывать друг другу помощь в обороне, — а это значит, что альянс может оказаться втянутым в масштабный конфликт против «крупнейшей ядерной державы мира». Противники ускоренного принятия Киева в альянс также полагают, что слишком быстрое движение по этому пути может подтолкнуть Кремль к обострению конфликта, пишет газета.

Несмотря на разницу во взглядах, чиновники НАТО в один голос подчёркивают необходимость поддерживать образ сплочённости — в особенности на фоне подготовки Украины к контрнаступлению, благодаря которому она рассчитывает получить как можно более сильную позицию на возможных в будущем переговорах с Россией, говорится в материале The Washington Post. «Наша цель на период между настоящим временем и саммитом в Вильнюсе — прийти к таким договорённостям, которые позволят нам продемонстрировать единство и ощутимую поддержку в адрес Украины, поддержат политику открытых дверей и покажут, что движение к членству Киева идёт, но при этом будут учитывать опасения отдельных членов», — разъяснил журналистам издания анонимный британский дипломат.

Сама Украина, помимо конкретной «дорожной карты» по вступлению, также добивается от альянса и более практических шагов в плане сотрудничества. Как разъяснила в интервью WP глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, среди приоритетных для Киева направлений — создание современной и совместимой с НАТО архитектуры ПВО и ПРО, развитие системы медицинской реабилитации для раненых военнослужащих, а также организация гуманитарного разминирования.