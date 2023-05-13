FP: НАТО устроит в Эстонии «Весенний шторм», чтобы показать мощь и послать сигнал Москве

В последние дни войска Североатлантического альянса в Эстонии активно готовятся к масштабным учениям на российской границе. Манёвры, в которых примут участие 14 тыс военнослужащих из 11 стран, должны продемонстрировать силу блока и «сдержать» Россию от «потенциального вторжения», пишет Foreign Policy.

Эстонская Тапа — одна из военных баз НАТО, расположенных вблизи российской границы. В последние дни это место стало центром активности сил Североатлантического альянса, которые готовятся к масштабным учениям с участием 14 тыс человек из 11 стран, пишет Foreign Policy.

Манёвры, получившие название «Весенний шторм», должны испытать на прочность союзные войска. Ведь им предстоит работать и сражаться вместе в случае «любого вторжения со стороны России», каким бы маловероятным ни был такой сценарий, отмечает издание.

По словам Foreign Policy, после начала украинского конфликта НАТО многое сделало, чтобы «стряхнуть пыль и вернуться к старой работе по коллективной обороне в стиле холодной войны». Но этого оказалось совсем недостаточно, чтобы успокоить «расшатанные нервы» восточных членов организации.

Союзники по альянсу надеются, что одним из ключевых элементов «сдерживания» станет проведение учений, подобных «Весеннему шторму». «Россия понимает только одно — силу, — сказал издания один военный. — Им необходимо видеть, что мы с нашими союзниками готовы к бою с первой минуты (потенциального конфликта. — ИноТВ)».

Великобритания шлёт в Эстонию для участия в «Весеннем шторме» ударные вертолёты Wildcat и Apache. Франция уже отправила туда колёсные танки AMX-10 RC и самоходные гаубицы Caesar, обращает внимание Foreign Policy.

«Весенний шторм» — одно из десятков учений, организованных странами НАТО, чтобы «продемонстрировать свою военную мощь и послать сигнал» России. Подобные манёвры лишь увеличились в масштабе и охвате с февраля прошлого года, отмечает издание.

По данным военного штаба НАТО, в период с мая по сентябрь этого года в странах блока запланировано 18 крупных учений. В некоторых из них должны принять участие тысячи военнослужащих.

Великобритания возглавляет боевую группу НАТО, которая дислоцируется в Эстонии вместе с силами Франции и Дании. Они изучают местность и обдумывают, как лучше всего защитить маленькие прибалтийские республики в случае, если «худшее — российское вторжение — когда-либо произойдёт», поясняет издание.

При этом власти Эстонии не собирается останавливаться на достигнутом. Они планируют увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2024 году и закупать высокотехнологичное оружие, включая системы ПВО и ракеты HIMARS, «продемонстрировавшие свою смертоносную эффективность на Украине», заключает Foreign Policy.