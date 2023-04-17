Sveriges Radio: в Швеции пройдут крупнейшие со времён холодной войны учения

26 тысяч военных из 15 стран примут участие в учениях Aurora-23, проходящих в Швеции, сообщает Sveriges Radio. Отмечается, что это крупнейшие учения на шведской территории с 1989 года. По словам генерала шведской армии Стефана Андерссона, основной целью учений будет проверка способности Швеции принимать подразделения армий других стран.

В Швеции начинаются военные учения Aurora-23, участие в которых примут военные из 15 стран, сообщает Sveriges Radio. Отмечается, что это крупнейшие учения на территории Швеции с 1989 года: всего в них будут участвовать 26 тыс. солдат.

На этой неделе в рамках учений будут симулироваться кибератаки и саботаж ключевых шведских объектов инфраструктуры. 24 апреля начнётся отработка отражения нападения условного противника. «У нас не было столь масштабных и сложных учений на протяжении более 30 лет. Учения будут проходить на территории всей страны. Мы сфокусируемся на южной части, а также на острове Готланд», — приводит издание слова бригадного генерала шведской армии Стефана Андерссона. Он также отметил, что под «условным противником» не имеется в виду какая-либо конкретная страна.

Учения продлятся до 11 мая 2023 года, сообщает Sveriges Radio. По словам генерала Андерссона, одна из главных целей учений заключается в том, чтобы протестировать способность Швеции принимать подразделения из других стран в процессе отражения угрозы. «Сейчас это особенно важно, потому что Швеция находится на пути в НАТО», — заявил Андерссон.

Генерал также отметил важность того, что шведская общественность должна быть хорошо информирована о ходе учений, сообщает Sveriges Radio. «Я надеюсь, что у шведских граждан будет возможность следить за ходом этих учений. Мы, со своей стороны, будем сообщать о ходе манёвров в надлежащем виде», — приводит издание слова Андерссона.