Nya Dagbladet: возвращение шведской водки на российский рынок разозлило скандинавских политиков

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Экс-разведчик США: Зеленский — безумец и угроза всему миру Judging Freedom
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Тулси Габбард: цифровизация доллара — шаг к несвободе Fox News
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FAZ: бундесвер не сможет выполнить обязательства перед НАТО из-за недофинансирования и Украины Frankfurter Allgemeine
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CNBC: должен отражать ценности социализма — в Китае разрабатывают регулирующие правила для искусственного интеллекта CNBC
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«Между глупостью и безумием» — Хёрш оценил действия США и НАТО в отношении России Tichys Einblick
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Politico: утечка данных Пентагона пролила свет на участие французских войск в украинском конфликте Politico
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Global Times: в рядах НАТО нет единства относительно будущего статуса Украины Global Times
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NYT: Европа не сможет передать ВСУ обещанный миллион снарядов New York Times
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Турция продолжит закупки газа в России после начала использования нового месторождения
После начала использования месторождения «Сакарья» в Чёрном море Турция продолжит закупки российского газа, заявил генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин.
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Смагин: Непомнящий сделал грубейший «зевок» в четвёртой партии с Лижэнем
Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин оценил игру Яна Непомнящего в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону с Дин Лижэнем.
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Глава Пентагона поручил проанализировать доступ к разведданным для предотвращения утечек
Глава Пентагона Ллойд Остин дал поручение провести анализ доступа к разведывательным данным США с целью предотвращения новых утечек.
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Алдонин: ЦСКА может бороться только за победу в Кубке России
Бывший защитник сборной России по футболу Евгений Алдонин оценил шансы столичного ЦСКА на трофеи в сезоне-2022/23.
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Леди Гага назначена сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома
Американский президент Джо Байден назначил певицу Леди Гагу на должность сопредседателя комитета по культуре и искусству Белого дома.
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Канчельскис был бы рад возвращению Кокорина в «Фиорентину»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что форварду кипрского «Ариса» Александру Кокорину необходимо будет вернуться в «Фиорентину».
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В ЛНР заявили об обстреле Рубежного и Троицкого из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли населённые пункты Рубежное и Троицкое Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS, заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.
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Медведев стойко отреагировал на свист трибун во время матча в Монте-Карло со Зверевым
Зрители турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло пытались помешать Даниилу Медведеву показать свою игру во время матча с Александром Зверевым.
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Посол Антонов: Россия сохраняет сотрудничество с США в сфере космоса
Россия сохраняет сотрудничество с США в сфере космоса и контакты по урегулированию в Сирии, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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«Рёнхап»: КНДР 13 апреля испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18»
Военные КНДР в четверг, 13 апреля, провели испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на северокорейские СМИ.
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CBS: Роналду предложил Зидана и Моуринью на пост тренера «Аль-Насра»
Руководство саудовского «Аль-Насра» составило шорт-лист основных кандидатов на пост главного тренера команды вместо уволенного Руди Гарсии.
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Экс-советник Госдепа Берман: Европа перестанет помогать Украине из-за внутренних проблем
Коалиция стран Запада, которые помогают Украине, трещит по швам из-за внутренних экономических вызовов Европы, заявил бывший советник Госдепа, старший научный сотрудник Гуверовского института Расселл Берман.
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Советник Пасечника Сорока: Киев девять лет проводил геноцид жителей Донбасса
Киев девять лет подвергал жителей Донбасса геноциду, заявила советник врио главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока.
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Эксперт Кнутов назвал утечку секретных документов Пентагона «управляемой»
Утечка секретных документов Пентагона могла быть осуществлена американскими спецслужбами с целью дезинформации, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
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Польская контрразведка обвинила спецслужбы России в хакерском сборе данных ведомств ЕС
Служба военной контрразведки (SKW) Польши и группа кибербезопасности CERT заявили, что российские спецслужбы проводят хакерский сбор информации из МИД и посольств стран Евросоюза.
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Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Россиянин Даниил Медведев оформил выход в четвертьфинал представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.
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Sky Sport: обследование не выявило у Щенсны проблем с сердцем
Стали известны подробности плохого самочувствия голкипера «Ювентуса» Войцеха Щенсны во время первого матча 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА со «Спортингом» в Турине.
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Посол России Антонов: в США говорят о наступлении ВСУ, но у нацистов ничего не получится
Американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится», уверен посол России в США Анатолий Антонов.
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Два мяча в концовке матча спасли «Севилью» от поражения в игре Лиги Европы с МЮ
Английский «Манчестер Юнайтед» и испанская «Севилья» не смогли выявить победителя в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.
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В Венгрии заявили, что не будут отказываться от российского сырья ради чужих интересов
Венгрия не будет отказываться от российских энергоресурсов в угоду чужим интересам. Об этом заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
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«Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Спортинг» в матче 1/4 Лиги Европы
Итальянский «Ювентус» нанёс поражение португальскому «Спортингу» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы.
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Результативный пас Азмуна помог «Байеру» избежать поражения в матче с «Юнионом»
Немецкий «Байер» и бельгийский «Юнион» не смогли выявить победителя в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.
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«Фиорентина» разгромила «Лех» в матче Лиги конференций
Итальянская «Фиорентина» в гостях нанесла разгромное поражение польскому «Леху» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА.
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Посол Антонов: США пригрозили ответными мерами из-за ареста Гершковича
США угрожают России ответными мерами, если Москва не освободит журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.
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Российский посол Антонов заявил, что Лаврова ждёт холодный приём от США на Совбезе ООН
Соединённые Штаты пообещали главе российского МИД Сергею Лаврову холодный приём в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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Нацгвардеец США Тейшейра предстанет перед судом по делу об утечке из Пентагона 14 апреля
Служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра предстанет перед судом по делу об утечке из Пентагона 14 апреля, сообщили в офисе окружного прокурора штата Массачусетс.
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Щенсны из-за боли в груди покинул поле в матче Лиги Европы со «Спортингом»
Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны не смог доиграть первый матч 1/4 финала плей-офф Лиги Европы со «Спортингом».
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В ВОЗ сообщили о росте на 481% заболеваемости коронавирусом в Юго-Восточной Азии
Заболеваемость коронавирусом в Юго-Восточной Азии увеличилась за месяц на 481%. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.
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Гальтье подаст в суд за клевету после обвинений в расизме
Оливье Мартен, адвокат главного тренера «Пари Сен-Жермен» Кристофа Гальтье, рассказал, что его клиент будет защищать свою честь и достоинство.
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В Петербурге пройдёт Неделя органной музыки
В Санкт-Петербурге состоится Неделя органной музыки. Цикл концертов «Орган в Планетарии» будет организован с 20 по 26 апреля.
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Сенатор Рукавишникова: запрет продажи вейпов подросткам поможет сохранить их здоровье
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова прокомментировала закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним.
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В Крыму перезахоронили останки 68 участников Великой Отечественной войны
В Кировском районе Крыма перезахоронили останки 68 неопознанных участников Великой Отечественной войны, найденных во время поисковых операций.
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В Ставропольском крае отремонтируют 250 км дорожной сети в 2023 году
В Ставропольском крае планируют отремонтировать свыше 250 км дорожной сети в 2023 году, заявил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.
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США до сих пор не выдали Лаврову визу для участия в Совбезе ООН
Визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и сопровождающим его лицам для участия в Совбезе ООН до сих пор не выданы, американская сторона заявляет, что этот вопрос находится на стадии межведомственного согласования, сообщил российский посол в США Антонов.
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Глава МИД Турции назвал рискованными призывы оппозиции занять позицию по Украине
Призывы турецкой оппозиции занять определённую позицию по конфликту вокруг Украины рискованны в связи с тем, что Анкара является членом НАТО. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
Сборная России по мини-футболу и команда Сербии не смогли выявить победителя в товарищеском матче во Вршаце.
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Нуланд пообещала, что США продолжат передавать Украине конфискованные у России деньги
США продолжат пытаться передать Украине деньги, конфискуемые у российских предпринимателей, а также замороженные на счетах Центробанка России, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.
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Во Франции на демонстрации против пенсионной реформы вышли 380 тысяч человек
На манифестации против пенсионной реформы во Франции вышли 380 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.
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Corriere della Sera: Минюст Италии начал проверку в отношении судей после побега Усса
Министр юстиции Италии Карло Нордио поручил провести проверку в отношении судей суда в Милане, которые вели дело гражданина России Артёма Усса, скрывшегося из-под домашнего ареста.
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Роналду — об уходе Гарсии с поста тренера «Аль-Насра»: приятно было поработать с вами
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как отнёсся к новости об уходе Руди Гарсии с поста главного тренера команды из Саудовской Аравии.
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Бойкова и Козловский впервые успешно исполнили четверной выброс
Чемпионы Европы по фигурному катанию в парах Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продолжают совершенствовать свою спортивную программу.
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Генпрокурор США подтвердил задержание военного Нацгвардии по делу об утечке документов
Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру задержали по делу об утечке документов Пентагона.
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Политолог Бальбек: ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление представителя Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт-Яна Купмана о том, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.
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Экс-разведчик США Шаффер: Зеленский жертвует военными в Артёмовске для видимости обороны
Бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер считает, что украинский президент Владимир Зеленский готов пожертвовать жизнью множества военных ВСУ ради того, чтобы создать видимость обороны Артёмовска (Бахмута).
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Джикия принял участие в тренировке «Спартака»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия, вероятно, сможет помочь своей команде в столичном дерби в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу с «Торпедо».
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Маск запустил программу монетизации в Twitter
Американский предприниматель Илон Маск запустил программу монетизации в Twitter.
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Байден назвал изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для мира
Президент США Джо Байден считает глобальное изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для международного сообщества.
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Трава загорелась в подмосковном Подольске на площади 300 квадратных метров
В подмосковном Подольске на площади 300 кв. м загорелась трава, угрозы распространения огня на жилые строения и АЗС нет.
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«Вест Хэм» и «Гент» сыграли вничью в матче 1/4 финала Лиги конференций
Бельгийский «Гент» и английский «Вест Хэм» не смогли выявить победителя в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА.
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Глава разведки Украины Буданов: ВСУ должны показать Западу успешное наступление
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ обязаны показать успешное наступление на российские позиции, в противном случае Запад начнёт задавать вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Киев.