Nya Dagbladet: возвращение шведской водки на российский рынок разозлило скандинавских политиков

Известие о том, что водка Absolut вернётся на российский рынок, вызвала гневную реакцию со стороны шведских парламентариев, передаёт издание Nya Dagbladet. По мнению депутатов, «постыдное» возобновление экспорта известного бренда в Россию будет «приятным подарком Путину», а само решение со стороны компании — «беспрецедентно бесхарактерным».

Французский алкогольный концерн Pernod Ricard, которому принадлежит бренд водки Absolut, возобновил экспорт своей продукции в Россию. Известие об этом вызвало гнев шведских политиков из всего партийного спектра скандинавской страны против производителя спиртных напитков, которые призвали общественность прекратить покупать продукцию компании, пишет издание Nya Dagbladet.

«Постыдно! Хватит покупать водку Absolut!» — пишет, к примеру, член парламента от шведских демократов Бьорн Сёдер. Андерс Игеман из партии социал-демократов, который в предыдущем правительстве занимал должность министра по делам интеграции и миграции, написал на своей странице в соцсети: «Absolut Putin». Представитель партии консерваторов Густав Гётберг называет решение о прекращении бойкота России «беспрецедентно бесхарактерным», отмечает автор статьи.