Le Figaro: Финляндия провела первые военные учения после вступления в НАТО

Финляндия сообщила, что её корабли провели учения в Финском заливе вместе с кораблями Германии и Португалии. Как отмечает Le Figaro, это были первые военные манёвры Финляндии после вступления в НАТО.

Финляндия объявила в четверг, что провела свои первые военные учения после вступления в НАТО, пишет Le Figaro. При этом немецкий и португальский корабли символически пришвартовались в порту Хельсинки, где собираются оставаться до воскресенья 16 апреля.

Перед прибытием в Хельсинки эти корабли НАТО приняли участие в учениях, организованных береговым флотом Финляндии в Финском заливе недалеко от побережья России. В них также участвовали три финских корабля. «Финляндия и её прибрежный флот впервые проводят учения с тех пор, как Финляндия вступила в НАТО», — отметили в своём сообщении финские власти.

Финляндия, граничащая с Россией, официально вступила в НАТО 4 апреля. Тем самым она положила конец десятилетиям нейтралитета во внешней политике и неприсоединения к альянсам. Заявку на вступление они подавали вместе со Швецией, но та ещё не получила зелёный свет от Турции и Венгрии.

Le Figaro уточняет, что вступление Финляндии в НАТО добавляет 1340 км к границе между альянсом и Россией. При этом Финляндия всё это время сохраняла огромные военные резервы и систему военного призыва, поэтому она предоставляет НАТО значительные военные ресурсы. Даже до вступления в альянс она принимала участие в тренировках с солдатами НАТО, напоминает издание.