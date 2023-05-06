Bloomberg: противодействие российской подводной угрозе — силы НАТО отработали поиск подлодок
НАТО, представители которого ранее предупреждали, что Москва ведёт съёмку важнейших объектов подводной инфраструктуры ЕС и США, наращивает усилия по отслеживанию подводных лодок: альянс только что завершил учения «Энергичный мангуст» (Dynamic Mongoose), в рамках которых военно-морские силы нескольких стран на протяжении 12 дней отрабатывали поиск подлодки противника у берегов Норвегии и Исландии, сообщает Bloomberg.
Как уточняется в материале агентства, манёвры, направленные на повышение готовности натовских ВМС к операциям по обнаружению и нейтрализации подводных судов России и других стран, проходили с 24 апреля по 5 мая. В них принимали участие патрульные воздушные суда, надводные корабли и подлодки 12 стран, включая США, Канаду, Испанию и Португалию. В рамках учений они должны были разыскать подлодку условного противника, не имея при этом практически никакой информации, упоминается в статье.
«Суть асимметричной угрозы, исходящей от подводной лодки, заключается в её незаметности — то есть в том, что другие страны обычно не знают, где действуют такие суда», — заявил, комментируя манёвры, контр-адмирал ВМС США и глава командования подводного флота НАТО Стивен Мэк. По словам Мэка, в связи с этим «нам важно осуществлять в альянсе подготовку в плане понимания той обстановки, которой будут пытаться воспользоваться подлодки, чтобы оставаться невидимыми».
Ссылки по теме
-
Independent: «реальная угроза» для подводной инфраструктуры — в Великобритании бьют тревогу из-за возросшей активности российских подлок
-
Newsweek: «странные маршруты» — перемещения российских подлодок вызывают тревогу в Великобритании
-
NYTimes: для «сдерживания Ирана» — США перебросили на Ближний Восток подлодку с крылатыми ракетами
-
NBC: НАТО усилило слежку за Северным морем из-за «подозрительной» российской активности