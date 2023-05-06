Bloomberg: противодействие российской подводной угрозе — силы НАТО отработали поиск подлодок

Североатлантический альянс в пятницу завершил учения «Энергичный мангуст», в ходе которых силы 12 стран НАТО отрабатывали совместные действия по обнаружению подлодки условного противника, передаёт Bloomberg. Как указывается в материале агентства, ранее в альянсе предупреждали об угрозе, исходящей от российского подводного флота.

НАТО, представители которого ранее предупреждали, что Москва ведёт съёмку важнейших объектов подводной инфраструктуры ЕС и США, наращивает усилия по отслеживанию подводных лодок: альянс только что завершил учения «Энергичный мангуст» (Dynamic Mongoose), в рамках которых военно-морские силы нескольких стран на протяжении 12 дней отрабатывали поиск подлодки противника у берегов Норвегии и Исландии, сообщает Bloomberg.

Как уточняется в материале агентства, манёвры, направленные на повышение готовности натовских ВМС к операциям по обнаружению и нейтрализации подводных судов России и других стран, проходили с 24 апреля по 5 мая. В них принимали участие патрульные воздушные суда, надводные корабли и подлодки 12 стран, включая США, Канаду, Испанию и Португалию. В рамках учений они должны были разыскать подлодку условного противника, не имея при этом практически никакой информации, упоминается в статье.

«Суть асимметричной угрозы, исходящей от подводной лодки, заключается в её незаметности — то есть в том, что другие страны обычно не знают, где действуют такие суда», — заявил, комментируя манёвры, контр-адмирал ВМС США и глава командования подводного флота НАТО Стивен Мэк. По словам Мэка, в связи с этим «нам важно осуществлять в альянсе подготовку в плане понимания той обстановки, которой будут пытаться воспользоваться подлодки, чтобы оставаться невидимыми».

Подводный флот России, который она практически не задействовала в рамках специальной военной операции на Украине, тем не менее остаётся «потенциальной угрозой» для НАТО, подчёркивает корреспондент Bloomberg. Как напоминает журналист, Москва располагает весьма внушительным арсеналом атомных подлодок, оснащённых как баллистическим, так и торпедным вооружением. В связи с этим в минувшую среду представители Североатлантического альянса заявляли, что риск российских ударов по инфраструктуре в Европе и Северной Америке остаётся «значительным», пишет автор.

По информации Bloomberg, только что завершившиеся учения НАТО проходили в районе стратегически важного Фареро-Исландского рубежа, который пересекают российские суда, направляясь в Атлантику. «Попав туда, силы российского президента Владимира Путина получат возможность не только препятствовать торговому судоходству, но и перерезать пути снабжения, по которым США могут отправлять в Европу подкрепления. Возможен и саботаж трансатлантических кабелей для передачи данных, который нанесёт крайне обширный ущерб», — предупреждает журналист агентства.