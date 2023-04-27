Independent: «реальная угроза» для подводной инфраструктуры — в Великобритании бьют тревогу из-за возросшей активности российских подлок

Экс-глава ВМФ Великобритании Дэвид Уэст предупредил парламент о «реальной и непосредственной угрозе» подводным кабелям и трубопроводам со стороны России, сообщает The Independent. Такая диверсия нанесёт «серьёзный ущерб» стране: в одном только финансовом секторе ущерб составит ₤7,4 трлн.

Бывший командующий ВМФ Великобритании заявил в парламенте, что разветвлённая сеть британских подводных кабелей, соединительных линий и трубопроводов находится под «очень реальной и непосредственной угрозой» со стороны России, пишет The Independent. Согласно поступающим сообщениям, возросла активность российских подводных лодок, которые, как предполагается, используются для нанесения на карту схемы расположения кабелей в качестве подготовки к войне с НАТО.

Как рассказывает газета, бывший первый морской министр Дэвид Уэст, лорд Спидхедский, предупредил правительство Соединённого Королевства о том, что кабели, необходимые для систем связи по всему миру, потенциально уязвимы для вражеской деятельности. Их возможное отключение может нанести «серьёзный ущерб стране»: так, ежедневный убыток в финансовой сфере составит ₤7,4 трлн, а объёмы электричества сократятся на 25%. «Действия и заявления президента Путина, по-видимому, указывают, что он уже по сути считает, что находится в состоянии войны с Великобританией и Западом», — указал экс-глава Королевских ВМФ на заседании палаты лордов.

Дэвид Уэст напомнил, что в 2010-х годах начал работу Национальный центр морской разведки (NMIC), а также Межведомственный координационный штаб морских операций: таким образом Лондон показал, что «очень серьёзно» воспринимает «угрозы территориальным водам и исключительной экономической зоне». Однако сейчас, по мнению бывшего первого морского лорда, эти ведомства необходимо «усилить» и «полностью укомплектовать», потому что иначе Великобритания «не сможет противостоять очень реальной и непосредственной угрозе, которая может нанести серьёзный ущерб стране».

Замминистра обороны Великобритании баронесса Аннабель Голди заверила лорда Уэста, что правительство считает эти кабели «очень значимыми для национальной инфраструктуры», а также «очень серьёзно» относится к их безопасности. Она рассказала, что Минобороны тщательно следит за британскими границами: в Северном море и на Крайнем Севере проводят воздушные патрулирования, используют подводные лодки, а к лету флот должен пополниться многоцелевым кораблём для наблюдения за океаном (MROSS). Соединённое Королевство собирается построить два таких адаптируемых патрульных корабля длиной 98 м, главной задачей которых станет защита подводной инфраструктуры, отмечает The Independent.