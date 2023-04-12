Spectator: унаследованная обида Байдена на Лондон вредит Америке

У президента США Джо Байдена ирландские корни, и он с детства впитывал нелюбовь ирландцев к Великобритании, пишет The Spectator. А позже эти традиции помогли ему сделать политическую карьеру. Но такая ситуация сильно вредит самим Соединённым Штатам.

На этой неделе Джо Байден отправился в большое турне по Ирландии, что должно стать кульминацией его внешнеполитической программы, пишет бывший советник по Великобритании в парламенте США Ли Коэн в статье для The Spectator. Ведь если большинство президентов США говорят о себе как об американцах, Байден подчёркивает свои ирландские корни.

Некоторые в Америке находят это странным, тем более что Великобритания — давний союзник США и «унаследованная обида» Байдена этому вредит. Но «для самого Байдена ненависть к Лондону кажется как личной, так и политически удобной».

Байден рос в среде рабочего города с большим процентом ирландского населения, много слышал «устаревший фольклор об ирландской обиде». Потом ирландский имидж был выгоден ему для продвижения в политике, особенно в контексте всеобщего уважения к семье Кеннеди.

В 1985 году он выступил против британского правления в Северной Ирландии, несмотря на то что его поддерживало большинство самих ирландцев. Он также выступал резко против договора об экстрадиции с Великобританией, который коснулся бы членов Ирландской республиканской армии, бежавших в Соединённые Штаты.

В этом Байден не одинок среди демократов, отмечает автор статьи. Он задаётся вопросом, не в том ли причина, что Байден решил не присутствовать на коронации нового британского монарха. «Трудно смириться с неуважением к нашему ближайшему союзнику в этот исторический и столь важный момент».

Байден уже не впервые столь пренебрежительно относится к Великобритании, отмечает автор статьи. Например, прежде подобное неуважение было продемонстрировано, когда Штаты хаотично выводили свои войска из Афганистана и даже не уведомили заранее своего главного боевого партнёра.

Впрочем, Байден периодически оскорбляет не только Великобританию, но и других друзей, пишет автор статьи. По его словам, это толкает дружественные державы в объятия авторитарных соперников. «Но его обращение с Великобританией действительно свидетельствует о глупости и мелочности его внешней политики».

При этом сами американцы по большей части Великобританию поддерживают. Тем более что исторически американские права и свободы, а также основы государственного строя имеют британские корни. «Даже многие американцы, у которых нет этого понимания, всё же инстинктивно глубоко ценят наши культурные, языковые и военные связи», — пишет автор статьи.

Даже если бы это была гораздо менее значимая для Штатов страна, чем Великобритания, такая позиция была бы вредной, отмечает политолог. Но в случае с Великобританией сказывается ещё и тот фактор, что растёт активность глобальных противников США, таких как Россия и Китай, и потому наличие единомышленников им сейчас особенно важно. Поэтому сам автор статьи в The Spectator обещает, в отличие от Байдена, приехать на коронацию британского монарха.