Telegraph: британские политики раскритиковали Байдена за «глупое решение» не присутствовать на коронации Карла III

12:10
MD: катарское руководство ПСЖ готово удовлетворить любые запросы Месси по сумме контракта
Руководство «Пари Сен-Жермен» делает всё, чтобы нападающий Лионель Месси продлил контракт с клубом.
12:04
Сбербанк повысил комиссии для магазинов за QR-платежи в своём сервисе
Сбербанк с 1 апреля повысил комиссии для магазинов за приём QR-кодов к оплате.
11:59
Музыкант Покровский назвал «хайпом» внесение его имени в реестр иноагентов
Музыкант Максим Покровский* назвал ситуацию с внесением его имени в реестр иноагентов «хайпом».
11:55
Дюков: матч с Ираком покажет другим сборным, что в России можно играть
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о проведении домашних матчей сборной России.
11:53
Папу Римского Франциска выписали из больницы
Папа Римский Франциск выписан из римской больницы Джемелли после трёхдневной госпитализации.
11:44
Telegraph: Британии угрожает приток незарегистрированного оружия с Украины
В Великобритании существует угроза распространения незарегистрированного оружия с Украины, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на эксперта по огнестрельному оружию Пола Джеймса.
11:40
В МОК отреагировали на запрет украинским атлетам участвовать в отборе на Олимпиаду-2024
В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о ситуации с заявлением Украины по поводу запрета на участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
11:40
Историк Шаповалов: американцы пытаются установить контроль над Киргизией
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT планы Госдепартамента США о «повышении квалификации» работников СМИ в Киргизии.
11:28
Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска обычных и высокоточных боеприпасов
Выпуск обычных и высокоточных средств поражения для российской армии кратно увеличен, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
11:27
В ЦСКА прокомментировали невызов Чалова в сборную России
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на невызов нападающего команды Фёдора Чалова в сборную России на товарищеские матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
11:21
Мишустин распорядился выделить 86,5 млрд рублей на городской электротранспорт в регионах
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 86,5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта в десяти регионах в 2023—2025 годах.
11:16
Карвальо назвал себя лучшим игроком за всю историю ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо назвал себя лучшим игроком в истории московского клуба.
11:12
Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника в Болгарии
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника Советской армии в столице Болгарии Софии.
11:05
Ирина Казакевич: на стрельбе в эстафете у меня был очень сильный тремор в ногах
Биатлонистка Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, прокомментировала стрельбу в эстафете на чемпионате России.
11:01
В России за сутки госпитализировали 1164 человека с коронавирусом
В России за сутки в больницу попали 1164 человека с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 1308 пациентов с COVID-19.
11:00
Кузьменко — об отказе участвовать в поддержку ЛГБТ: надеюсь, мой выбор уважают
Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко прокомментировал решение отказаться от участия в ЛГБТ-акции перед матчем с «Калгари Флэймз».
10:58
Наместник Киево-Печерской лавры Павел сообщил, что его отправили под домашний арест
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил прихожанам, что его отправили под домашний арест.
10:55
Шойгу: обеспечение ВС России средствами поражения находится на контроле в правительстве
Обеспечение группировок российских войск средствами поражения находится на постоянном контроле в правительстве страны и Министерстве обороны, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
10:48
Наталия Шевченко прокомментировала первое в карьере выступление в биатлонной эстафете
Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, прокомментировала победу в женской эстафете на чемпионате России.
10:43
На «ГИС Торги» возобновлён аукцион по продаже квартиры Абызова за 411 млн рублей
Московская квартира экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова снова выставлена на аукцион.
10:42
Шойгу провёл совещание по вопросам обеспечения ВС России боеприпасами
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл в штабе объединённой группировки российских войск совещание по вопросам обеспечения боеприпасами.
10:37
В РФС положительно оценили массовый интерес легионеров к паспортам РФ
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о желании легионеров получить паспорт РФ.
10:30
Экс-разведчик Риттер: США планируют увеличение военного бюджета после победы России
США планируют увеличить военные расходы после победы России на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
10:25
Сапёры ВС России активно работают в Запорожской области в связи с началом полевых работ
Сапёры ВС России ведут активное разминирование местности в Запорожской области в связи с началом сельскохозяйственных работ.
10:19
Команда из Свердловской области выиграла эстафету на чемпионате России
На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске состоялась женская эстафета 4 х 6 км.
10:14
Медведев высказался о допуске российских теннисистов к Уимблдону
Пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал допуск российских и белорусских теннисистов к Уимблдону.
10:14
УПЦ: наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел вызван на допрос
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила, что наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) вызвали на допрос.
10:07
Синнер стал единственным теннисистом, который смог победить Алькараса на всех типах покрытий
Итальянец Янник Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами.
10:04
Reuters: блокировка Западом RT и Sputnik не ослабила их влияние на жителей Латинской Америки
Блокировка Западом RT и Sputnik не смогла ослабить их влияние на жителей Испании и Латинской Америки.
10:00
ВС России уничтожили РЛС ВСУ производства США в Херсонской области
Российские военные уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 в Херсонской области.
09:55
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Хэмилтон — третий
Двукратный чемпион «Формулы-1», гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал лучшим по итогам квалификации на третьем этапе Гран-при Австралии.
09:52
Синоптик Роман Вильфанд заявил, что в Москве не стоит начинать менять резину до 10 апреля
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что менять резину автомобиля на летнюю жителям юга России можно с 5 апреля, москвичам стоит подождать до 10 числа.
09:41
Концепция внешней политики: Россия не считает себя врагом Запада
Россия не считает страны Запада своими врагами и рассчитывает вернуть взаимоуважительное сотрудничество с ними, говорится в обновлённой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации.
09:38
Daily Mail: «Тоттенхэм» мог подписать Роналду в 2022 году
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду мог перейти в «Тоттенхэм».
09:35
В Крыму заявили о росте запасов воды в водохранилищах региона
В Крымском гидрометцентре заявили, что водохранилища полуострова естественного стока в марте накопили почти на 8 млн куб. м воды больше, чем месяц назад, и общий объём составил почти 180 млн куб. м воды.
09:26
Рогов: французские танки AMX-10RC станут для ВСУ гробами на колёсах
Французские колёсные танки AMX-10RC станут для украинских военных гробами на колёсах, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
09:25
Кузьменко продлил свою результативную серию до пяти матчей
Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флеймз».
09:14
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил о предъявлении ему подозрений
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей.
09:10
Пожарные в Приморье спасли двух детей во время возгорания в пятиэтажном доме
В пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю заявили, что пожарные спасли двух детей из отрезанных дымом квартир в загоревшемся пятиэтажном доме в Дальнегорске.
09:08
Рогов: ВСУ в Запорожской области копят силы для форсирования Днепра
Украинская армия в подконтрольной Киеву части Запорожской области копит силы для форсирования Днепра, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
09:06
Ферстаппен чуть не сбил птицу в квалификации Гран-при Австралии
Двукратный чемпион «Формулы-1», гонщик Red Bull Макс Ферстаппен столкнулся с птицей на трассе во время квалификации на третьем этапе Гран-при Австралии.
09:05
Передача Кузьменко не спасла «Ванкувер» от поражения в результативном матче с «Калгари»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс».
08:56
Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области
Один человек погиб и восемь получили травмы в результате аварии с участием автобуса на трассе в Новосибирской области.
08:53
L'Équipe: ПСЖ заинтересован в подписании Лукаку
«Пари Сен-Жермен» готов сделать предложение по покупке нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.
08:45
Глава парламента Крыма Константинов: переломный момент на Украине наступит в этом году
Глава крымского парламента Владимир Константинов спрогнозировал, что уже в этом году наступит переломный момент в конфликте на Украине, который приведёт к потере киевским режимом власти.
08:38
В РФС заявили, что фразу Карпина про «место в сборной» вырвали из контекста
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.
08:34
Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские боевики вновь обстреляли Донецк.
08:28
Ферстаппен стал лучшим в третьей тренировке Гран-при Австралии
Двукратный чемпион «Формулы-1», гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал лучшим по итогам третьей тренировки третьего этапа Гран-при Австралии.
08:21
В Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса
Авария с участием автобуса произошла на трассе в Новосибирской области.
08:16
Источник: Хави считает, что Месси отлично впишется в «Барселону» в следующем сезоне
Журналист Фернандо Поло сообщил, что Хави будет рад возвращению нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в «Барселону».