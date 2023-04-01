Telegraph: британские политики раскритиковали Байдена за «глупое решение» не присутствовать на коронации Карла III

Президент США Джо Байден 6 мая не будет присутствовать на коронации британского короля Карла III, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на осведомлённые источники.



Как ожидается, американский лидер отправит вместо себя делегацию. И чтобы этот шаг не воспринимался как проявление пренебрежительного отношения, а также чтобы продемонстрировать поддержку британского короля, США направят группу высокопоставленных чиновников, при этом рассматривается также возможность визита первой леди Джилл Байден.



Посол Британии в США Карен Пирс и сотрудники Букингемского дворца, по имеющейся информации, провели «сердечные и дипломатические» переговоры с Белым домом о коронации, и им было заявлено, что Байден, присутствовавший на похоронах покойной королевы, уже имеет другие обязательства.



Между тем 80-летний американский лидер планирует в апреле посетить Северную Ирландию для участия в мероприятии, посвящённом 25-летию Белфастского соглашения, и предположительно готовится объявить о своём намерении баллотироваться на второй срок.



В пятницу вечером источники, близкие к Байдену, настаивали на том, что его отношения с королём «крепки» и что Лондон и Вашингтон пытаются отмести любые предположения об угрозе этим «особым отношениям».



Глава Белого дома может встретиться с британским королём 11 апреля в ходе своего полуторадневного визита в Северную Ирландию.



Однако Боб Сили, британский парламентарий-консерватор из комитета по иностранным делам, заявил, что Белый дом принял «глупое решение», и призвал Байдена пересмотреть свой график.



Аналогичное мнение высказал и Тобиас Эллвуд, председатель британского парламентского комитета по обороне.



«Если бы я был президентом Соединённых Штатов, я бы приехал на коронацию короля Англии — тут не может быть второго варианта. Это просто кажется глупым решением», — подчеркнул Эллвуд.