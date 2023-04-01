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Telegraph: британские политики раскритиковали Байдена за «глупое решение» не присутствовать на коронации Карла III

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Джо Байден в следующем месяце не будет присутствовать на коронации Карла III, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на осведомлённые источники. Британские политики раскритиковали это «глупое решение» главы Белого дома и призвали его пересмотреть свои планы.
Telegraph: британские политики раскритиковали Байдена за «глупое решение» не присутствовать на коронации Карла III
AP
Президент США Джо Байден 6 мая не будет присутствовать на коронации британского короля Карла III, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на осведомлённые источники.

Как ожидается, американский лидер отправит вместо себя делегацию. И чтобы этот шаг не воспринимался как проявление пренебрежительного отношения, а также чтобы продемонстрировать поддержку британского короля, США направят группу высокопоставленных чиновников, при этом рассматривается также возможность визита первой леди Джилл Байден.

Посол Британии в США Карен Пирс и сотрудники Букингемского дворца, по имеющейся информации, провели «сердечные и дипломатические» переговоры с Белым домом о коронации, и им было заявлено, что Байден, присутствовавший на похоронах покойной королевы, уже имеет другие обязательства.
 
Между тем 80-летний американский лидер планирует в апреле посетить Северную Ирландию для участия в мероприятии, посвящённом 25-летию Белфастского соглашения, и предположительно готовится объявить о своём намерении баллотироваться на второй срок.
 
В пятницу вечером источники, близкие к Байдену, настаивали на том, что его отношения с королём «крепки» и что Лондон и Вашингтон пытаются отмести любые предположения об угрозе этим «особым отношениям».

Глава Белого дома может встретиться с британским королём 11 апреля в ходе своего полуторадневного визита в Северную Ирландию.
 
Однако Боб Сили, британский парламентарий-консерватор из комитета по иностранным делам, заявил, что Белый дом принял «глупое решение», и призвал Байдена пересмотреть свой график.

Аналогичное мнение высказал и Тобиас Эллвуд, председатель британского парламентского комитета по обороне.

«Если бы я был президентом Соединённых Штатов, я бы приехал на коронацию короля Англии — тут не может быть второго варианта. Это просто кажется глупым решением», — подчеркнул Эллвуд.
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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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