Guardian: министр обороны осудил принца Гарри за «хвастовство» о числе убитых им во время военной службы

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что принц Гарри «подвёл» своих бывших сослуживцев, раскрыв подробности о числе убитых им боевиков движения «Талибан»* во время службы в британской армии, передаёт The Guardian. По словам Уоллеса, успех пребывания человека в вооружённых силах не измеряется тем, как часто он стрелял или сколько человек убил на поле боя.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес осудил принца Гарри за «хвастовство» количеством убитых им во время командировки в Афганистан, заявив, что тем самым член британской королевской семьи «подводит» своих бывших сослуживцев, сообщает The Guardian.

Как напоминает издание, в своих мемуарах «Запасной» герцог Сассекский рассказал, что во время службы в британской армии он убил 25 солдат движения «Талибан»*, за что его раскритиковали высокопоставленные ветераны. В четверг к критике сына короля Карла III присоединился и министр обороны.

По его словам, каждый бывший военнослужащий «сам решает, о чём ему говорить», впрочем, он бы не стал раскрывать подробности своей службы в качестве капитана в шотландской гвардии.

«Откровенно говоря, я считаю, что хвастовство или разговоры о цифрах... искажают тот факт, что армия — это командная игра», — приводит The Guardian слова главы оборонного ведомства.

Уоллес указал на то, что каждого солдата, который отправляется в бой, поддерживают «сотни людей, стоящих за ним», и именно их своими комментариями «подвёл» принц Гарри. Министр призвал герцога Сассекского не думать, что он «лучше», чем те, кто не принимал непосредственного участия в боевых действиях.

«Вооружённые силы — это не о подсчётах», — заявил Уоллес в интервью радиостанции LBC, добавив, что успех пребывания человека в вооружённых силах не измеряется тем, «кто лучше всех умеет стрелять или кто стреляет меньше других».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.