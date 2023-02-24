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Guardian: министр обороны осудил принца Гарри за «хвастовство» о числе убитых им во время военной службы

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что принц Гарри «подвёл» своих бывших сослуживцев, раскрыв подробности о числе убитых им боевиков движения «Талибан»* во время службы в британской армии, передаёт The Guardian. По словам Уоллеса, успех пребывания человека в вооружённых силах не измеряется тем, как часто он стрелял или сколько человек убил на поле боя.
Guardian: министр обороны осудил принца Гарри за «хвастовство» о числе убитых им во время военной службы
АР

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес осудил принца Гарри за «хвастовство» количеством убитых им во время командировки в Афганистан, заявив, что тем самым член британской королевской семьи «подводит» своих бывших сослуживцев, сообщает The Guardian.

Как напоминает издание, в своих мемуарах «Запасной» герцог Сассекский рассказал, что во время службы в британской армии он убил 25 солдат движения «Талибан»*, за что его раскритиковали высокопоставленные ветераны. В четверг к критике сына короля Карла III присоединился и министр обороны.
 
По его словам, каждый бывший военнослужащий «сам решает, о чём ему говорить», впрочем, он бы не стал раскрывать подробности своей службы в качестве капитана в шотландской гвардии.
 
«Откровенно говоря, я считаю, что хвастовство или разговоры о цифрах... искажают тот факт, что армия это командная игра», — приводит The Guardian слова главы оборонного ведомства.
 
Уоллес указал на то, что каждого солдата, который отправляется в бой, поддерживают «сотни людей, стоящих за ним», и именно их своими комментариями «подвёл» принц Гарри. Министр призвал герцога Сассекского не думать, что он «лучше», чем те, кто не принимал непосредственного участия в боевых действиях.
 
«Вооружённые силы это не о подсчётах», заявил Уоллес в интервью радиостанции LBC, добавив, что успех пребывания человека в вооружённых силах не измеряется тем, «кто лучше всех умеет стрелять или кто стреляет меньше других».
 
«Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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источник
Guardian Великобритания Европа
теги
Великобритания военная служба Карл III Талибан
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