Newsweek: «странные маршруты» — перемещения российских подлодок вызывают тревогу в Великобритании

Власти Великобритании обеспокоены тем, что российские подводные лодки стали использовать необычные маршруты для своего передвижения, пишет Newsweek. Эксперты также отмечают рост угрозы со стороны российских подводных лодок.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, российские подводные лодки стали ходить по нетипичным «странным маршрутам», пишет Newsweek.

Уоллес сказал, что Великобритания отслеживала российские подводные лодки «в Северной Атлантике, в Ирландском море и в Северном море, где они следовали какими-то странными маршрутами, которые они обычно не делали», — сказал Уоллес во время визита в Вашингтон. Его слова подтвердили в Министерстве обороны Великобритании.

И союзники по НАТО также бьют тревогу по поводу российского подводного флота. Один из собеседников Newsweek назвал его «серьёзной проблемой, с которой столкнулись Соединённые Штаты». Появляется всё больше признаков того, что российские подводные лодки действуют у берегов США и Средиземного моря. Экспертам это напоминает о холодной войне и «советском стиле» в работе с подлодками.

Ранее российские СМИ сообщили, что уже в следующем году для Тихоокеанского флота будет создан новый дивизион подводных лодок с ядерными «суперторпедами» «Посейдон». По данным международных экспертов, в последние годы Россия стремилась модернизировать свой подводный флот — и он насчитывает около 58 судов. Это делает Россию одной из крупнейших в мире подводных сил.

Только что Россия провела крупномасштабные военные учения Тихоокеанского флота, которые министр обороны Сергей Шойгу назвал «внезапной проверкой». По его словам, в учениях 14 апреля было задействовано более 25 тыс. военнослужащих, 89 самолётов и 12 подводных лодок. Путин в ответ на доклад Шойгу сказал, что военно-морские средства могут быть использованы «где-то ещё», добавив, что развитие военно-морского флота остаётся актуальной задачей.

В мае 2021 года Уоллес сообщил, что российские подводные лодки окружили британское побережье, — тогда он назвал Москву «угрозой номер один для Лондона». «Нас регулярно посещают пронырливые российские корабли», — приводит Newsweek слова Уоллеса.