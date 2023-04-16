Строят «кулису военного устрашения» — N-TV о совместных учениях России и Белоруссии

04:49
ТАСС: перед обстрелом храма в Донецке в небе был замечен беспилотник
В районе храма в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ, накануне был замечен беспилотник ВСУ.
04:32
Власти Бали провели рейд в «русской деревне» для выявления нарушителей
Группа иммиграционного бюро Денпасара и балийского отдела министерства юстиции и прав человека Индонезии провела инспекцию в «русской деревне» — комплексе апартаментов PARQ Ubud.
04:18
Один человек погиб, двое ранены при обстреле храма в центре Донецка
В результате обстрела района, где располагается храм в центре Донецке, один человек погиб, ещё двое получили ранения.
03:51
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинская армия открыла огонь из РСЗО по Ворошиловскому району Донецка.
03:38
WP: должностные лица США усомнились в успехе наступления Украины
По мнению американских должностных лиц, ВСУ обладают недостаточным уровнем подготовки и объёмом боеприпасов для успешного наступления.
03:24
Историк Назаров заявил, что поляки могут претендовать на всю правобережную Украину
Поляки могут претендовать на всю правобережную Украину, включая Киев, заявил член Научного совета Российского военного-исторического общества, доктор исторических наук Олег Назаров.
03:10
Кадыров призвал освобождённых из плена чеченцев вернуться на фронт
Глава Чечни Разман Кадыров призвал вернувшихся из украинского плена чеченцев вернуться на фронт.
03:00
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревогу прозвучал в Николаевской области.
02:43
Профессор Нагенгаст предположил, что Трамп отомстит Зеленскому за дело о сыне Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп отомстит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому из-за отказа расследовать в 2019 году коррупционные схемы сына действующего американского президента Джо Байдена, заявил профессор Эмиль Нагенгаст.
02:28
ВС Судана взяли под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане
Суданские вооружённые силы взяли под контроль все штабы Сил быстрого реагирования (СБР) в городе Омдурман.
02:08
Point: Жан-Мари Ле Пена госпитализировали в тяжёлом состоянии
Основателя французской правой партии «Национальное объединение» Жан-Мари Ле Пена госпитализировали в тяжёлом состоянии.
02:01
Боррель заявил о готовности ЕС поддержать любые усилия для диалога в Судане
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС поддержать любые усилия, направленные на достижение диалога между конфликтующими сторонами в Судане.
01:59
Аршавин усомнился в правильности назначения первого пенальти в матче «Торпедо» — «Спартак»
Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин высказался о судействе в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» — «Спартак».
01:49
Marca: пилот и штурман погибли в результате аварии на ралли Вилья-де-Тинео в Испании
Пилот Хулио Сезар Кастрильо и штурман Франсиско Хавьер Альварес погибли в результате аварии на ралли Вилья-де-Тинео в Испании.
01:37
Asharq: 25 человек погибли в результате столкновений в Судане
В результате столкновений в Судане между армией и силами быстрого реагирования погибли по меньшей мере 25 человек.
01:32
Гаврилов: «Спартаку» надо стремиться побеждать в каждом матче
Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился впечатлениями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Торпедо» (2:1).
01:30
Экс-разведчик США Риттер заявил об угрозе ядерного конфликта из-за действий Вашингтона
Мир под угрозой ядерного конфликта из-за действий США, нужно повлиять на Вашингтон и создать условия для начала диалога по контролю над вооружениями, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
01:29
Европейская федерация тяжёлой атлетики осудила инцидент с флагом Азербайджана
В Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) высказались об инциденте с флагом Азербайджана на чемпионате Европы в Ереване.
01:13
В Москву доставили Благодатный огонь
Самолёт с Благодатным огнём из Иерусалима на борту приземлился в Москве.
01:12
В Москве сообщили об открытии белорусского аналога IKEA
В пресс-службе торгового центра «Щёлковский» в Москве сообщили об открытии первого магазина белорусской торговой сети Swed House, которая выпускает аналоги товаров IKEA.
01:00
Генсек ООН провёл переговоры с конфликтующими сторонами в Судане
Генсек ООН Антониу Гутерреш провёл переговоры с командующим армией Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом и командующим силами быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало.
00:55
Evening Standard: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании Колвилла
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» попытаются заполучить этим летом защитника «Челси» Леви Колвилла.
00:40
Мишустин поздравил россиян с праздником Пасхи
Российский премьер Михаил Мишустин обратился к согражданам с поздравлениями по случаю праздника Пасхи.
00:33
Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге 1
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отличился в матче 31-го тура чемпионата Франции с «Лансом».
00:29
Патриарх Кирилл пожелал россиянам и украинцам сохранения стран
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир между народами.
00:12
В МПА СНГ заявили, что использование флага Украины обусловлено участием страны в ассамблее
Украина не выходила из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ и является её участником, использование украинского флага обусловлено юридическими требованиями, заявили в секретариате МПА СНГ.
00:11
«Реал» одержал выездную победу над «Кадисом» в матче Примеры
Мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Кадисом» в матче 29-го тура Ла Лиги.
00:06
Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил в храме Христа Спасителя в Москве пасхальную службу в ночь на 16 апреля.
00:03
Российские военные рассказали об использовании квадрокоптеров в зоне СВО
Российские военнослужащие рассказали RT об использовании квадрокоптеров в зоне спецоперации на Украине.
00:01
Голы Мбаппе и Месси помогли ПСЖ выиграть у «Ланса»
«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Лансом» в матче 31-го тура чемпионата Франции.
00:01
Крестный ход начался в храме Христа Спасителя
Пасхальный крестный ход начался в храме Христа Спасителя в Москве.
23:56
Венгрия временно запрещает импорт сельхозпродуктов с Украины
Минсельхоз Венгрии заявил, что ведомство до 30 июня 2023 года запрещает импорт сельхозпродуктов с Украины.
23:55
«Интер» проиграл «Монце» в матче Серии А
«Интер» потерпел поражение от «Монцы» в 30-м туре чемпионата Италии по футболу.
23:49
Ночное пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве
Торжественное пасхальное богослужение началось незадолго до полуночи по случаю праздника Воскресения Христова в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
23:46
В США поезд с опасными веществами сошёл с рельсов и загорелся
В американском штате Мэн поезд с опасными веществами сошёл с рельсов и загорелся.
23:37
Гвардиола: хочу, чтобы Холанд побил все возможные рекорды
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем команды Эрлинге Холанде.
23:32
Уголовное дело возбудили после публикации видео с осквернением Корана в Москве
Полиция Москвы заявила, что уголовное дело возбудили после публикации видео с осквернением Корана в столице.
23:27
Месси повторил рекорд Роналду по количеству голов в пяти ведущих европейских лигах
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов в пяти ведущих европейских футбольных лигах.
23:10
ТАСС: Совбез ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля.
23:08
Клотет: я не променял бы «Торпедо» на «Спартак»
Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» отметил командную игру своих футболистов.
22:56
В Москве на синей ветке метро восстановлено движение в соответствии с графиком
На участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановлено движение поездов.
22:55
Зобнин: дай бог, чтобы «Торпедо» осталось в РПЛ
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пожелал «Торпедо» сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).
22:49
Воздушная тревога звучит в Черниговской и Сумской областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях Украины.
22:46
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
ВС Украины выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке.
22:35
ЦПВС: трое сирийских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что трое сирийских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков в провинции Латакия.
22:35
Глава Чечни Кадыров назвал провокацией видео с сожжением Корана в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о поисках провокатора, который сжёг Коран у Белого озера рядом со Святым озером в Москве и назвал произошедшее провокацией.
22:31
Абаскаль надеется, что Джикия сможет помочь «Спартаку» в следующем матче
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, когда защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия вернётся в состав команды после травмы.
22:28
Источник: «Реал» близок к продлению контракта с Кроосом
Полузащитник Тони Кроос в ближайшее время продлит соглашение с мадридским «Реалом».
22:23
Служба безопасности: главком ВС Судана издал указ о роспуске сил быстрого реагирования
Глава переходного Суверенного совета и главком ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о расформировании СБР.
22:12
ВСУ снова нанесли удар по ДНР из РСЗО
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что украинские боевики вновь нанесли удар по Донецкой Народной Республике из РСЗО.