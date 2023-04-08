Полностью в ловушке: Le Figaro о политических манёврах Лукашенко между интеграцией с Россией и независимостью Белоруссии

Александр Лукашенко хочет оставаться президентом независимой страны, и это мешает интеграции Белоруссии и России, отмечает в интервью Le Figaro политолог Саманта де Бендерн. Так что, по мнению политолога, Россия и Белоруссия будут сближаться, но медленно.

В 1991 году, когда создавалось Содружество Независимых Государств, Украина, Россия и Белоруссия стремились к независимости друг от друга, отмечает в интервью Le Figaro политолог Саманта де Бендерн. Но уже в 1994 году Александр Лукашенко был избран президентом Белоруссии с программой, где сочеталась борьба с коррупцией и частичная реинтеграция с Россией.



Тогда это стремление к сближению двух стран не было для России приоритетом. Политолог рассказывает шутку тех времён: Лукашенко хочет союза двух стран, потому что метит на место Бориса Ельцина. Но когда Путин пришёл к власти, Лукашенко почувствовал, что Россия вновь укрепляется, и он стал вести сложную политику, то сближаясь с Россией, то проявляя сдержанность. «И сегодня он полностью в ловушке», — считает политолог.



Кремль хочет контролировать как можно больше территории своего ближнего зарубежья, отмечает Саманта де Бендерн. По её словам, Белоруссия особенно важна для России, потому что она лежит между Россией и Западом, как и Украина, но национальное самосознание белорусов слабее, чем у украинцев. И прежде всего Москва хочет не допустить, чтобы Минск имел проевропейскую или прозападную ориентацию, потому что она видит в этом угрозу.



Но на пути объединения двух стран есть ряд препятствий. И прежде всего препятствием выступает сам Александр Лукашенко, ведь он хочет остаться президентом независимого государства. Если же избавляться от него, то надо иметь в виду, что белорусская оппозиция настроена прозападно, что ещё хуже для Москвы. Поэтому политолог считает, что интеграция будет проводиться, но медленно.



Лукашенко, в свою очередь, пытается расширить своё небольшое поле для манёвра. Например, совершает визит в Китай. У этого визита было несколько целей. Си Цзиньпину было важно поговорить с Лукашенко, который общается с Путиным больше, чем кто-либо, перед его визитом в Россию. Также было подписано несколько документов о сотрудничестве, в том числе один договор, облегчающий экспорт китайских товаров в третьи страны. Также не исключено, что Лукашенко готовил для себя и своей семьи убежище на случай революции.



Для Минска Китай остаётся очень важным партнёром, и автор статьи не исключает, что Лукашенко рассчитывал, что сможет защитить себя от давления со стороны Владимира Путина. Но Китай никак не отреагировал на заявления о размещении российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Это говорит о том, что «Путин остаётся хозяином игры в отношении внешней политики Лукашенко, и поэтому пространство для манёвра у последнего значительно сокращается». На данный момент он сопротивляется отправке белорусских военных на Украину. Но давление на Минск нарастает и будет нарастать.



Журналист Le Figaro задаёт Саманте де Бендерн вопрос о недавно опубликованном якобы секретном документе российских спецслужб, в котором предсказывается, что Россия возьмёт под контроль территорию Белоруссии к 2030 году. Но политолог обращает внимание, что достоверность самого документа установить сложно. По её словам, интеграция может быть и очень быстрой, и никогда до конца не произойти. Тем более что «ситуация в России, как и в Белоруссии, настолько хаотична, что невозможно предсказать даже, что будет в конце года».