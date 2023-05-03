Daily Mail: в США пройдут учения по отработке действий в случае ядерного удара по Хьюстону

В американском Хьюстоне пройдут учения, которые включат в себя симуляцию ядерного удара по городу, пишет Daily Mail. Издание отмечает, что Хьюстон считается наиболее вероятной целью гипотетической ядерной атаки по США из-за плотности населения и наличия критической инфраструктуры. В ФБР сообщают, что в ходе учений будет отрабатываться реакция разных ведомств на ядерный инцидент на территории США.

Крупномасштабные ядерные учения пройдут на этой неделе в американском городе Хьюстон, сообщает Daily Mail. В ФБР предупредили местных жителей о том, что учения будут длиться с понедельника по пятницу и включат в себя симуляцию ядерного удара.

Как отмечает издание, учения проходят на фоне растущего беспокойства вокруг КНДР и России, а также по следам недавнего анализа, показавшего, что запущенная из Северной Кореи ядерная ракета при попадании в Хьюстон могла бы убить 130 тыс. человек. Кроме того, радиационное облако накрыло бы район площадью примерно в 3 кв.км.

Одним из мест проведения учений станет лётное поле Эллингтон, где базируются 147-я техасская разведывательная эскадрилья, а также подразделение лётных операций NASA, пишет Daily Mail. В ФБР не уточнили, почему местом проведения манёвров был выбран именно Хьюстон, однако опубликованная ещё в 2002 карта, составленная Советом по защите природных ресурсов, утверждала, что Хьюстон может стать основной целью потенциального ядерного удара из-за плотности населения и большого числа объектов критической инфраструктуры.

Издание напоминает, что в мае прошлого года, похожие учения с симулированием «крупного радиационного инцидента» проводились в техасском городе Остин. В ФБР заявили, что нынешние учения в Хьюстоне являются частью регулярных мероприятий, проводимых раз в полгода. «Учения предоставляют участвующим организациям возможность практиковать и улучшить оперативную готовность по реакции на ядерный инцидент в США или за границей», — приводит издание отрывок из заявления ФБР.

Daily Mail отмечает, что недавно Джо Байден пообещал «ошеломляющий ответ» на ядерную атаку со стороны КНДР. Это заявление было крайне негативно воспринято в Пхеньяне, занимающемся разработкой тактического ядерного оружия, а также баллистических ракет, способных достичь территории США. Кроме того, ядерные риски существуют на фоне конфликта на Украине, пишет издание.

Предупреждая жителей Хьюстона об учениях загодя, в ФБР стремятся избежать катастрофического хаоса, который произошёл в 2018 году на Гавайских островах, из-за ложной ядерной тревоги. Издание напоминает, что ложное сообщение о приближающейся к Гавайским островам ядерной ракете не могли выключить на протяжении 38 минут, что спровоцировало массовую панику среди населения.