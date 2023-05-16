Redacted: шантаж ради оружия — администрация Зеленского грозит Европе терактами

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что если западные страны прекратят поставки оружия Киеву, в Европе «увеличится количество терактов», заметили ведущие подкаста Redacted. Как отметили журналисты, подобные слова по сути представляют собой угрозу в адрес ЕС, а к тому же — напоминают риторику, которой пользовались американские власти для оправдания войны в Ираке.

КЛЕЙТОН МОРРИС, ведущий подкаста Redacted: В общем, Германия объявила, что ещё не закончила снабжать Украину оружием: Берлин передал Киеву крупнейший до сих пор пакет вооружений. Как заявил Олаф Шольц, Украине был предоставлен транш помощи объёмом почти 3 миллиарда долларов. А значит, Россия сможет взорвать ещё больше оружия в рамках этого бесконечного конфликта — ведь именно к такому конфликту мы и сползаем. Высказывается всё больше опасений, что передавать Украине ещё больше оружия — это, быть может, не лучшая идея. Нет, ну вы представляете? И опасения эти даже заставили одного из главных советников Зеленского, Подоляка, озвучить в телеэфире угрозы в адрес Европы.



Вот сами посмотрите и решите, угрозы это или нет — я вам дам возможность определиться самостоятельно, наводить вас ни на какие мысли не стану.

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая подкаста Redacted: Но ты же уже их навёл.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Ну, вот лично я считаю такие заявления угрозами в адрес Европы — я так вижу. Это же всё-таки угрожающие формулировки: дескать, если не будете давать Украине денег и оружия, в Европе будут происходить теракты.

НАТАЛИ МОРРИС: (Смеётся.) «Я вас не буду наводить на мысли о том, что это так, но сам считаю, что это так. А выводы делайте сами».

КЛЕЙТОН МОРРИС: Ну да. Не стану говорить, что он — козёл, но он всё-таки козёл.

НАТАЛИ МОРРИС: Ну да ладно, тогда посмотрим сами, что там.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Честно — выводы делайте сами.

НАТАЛИ МОРРИС: (Смеётся.) Клей, замолкай уже — мы же в эфире.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Он в сущности заявляет... Ну подожди, дай я людям обрисую контекст. Он заявляет, что, если Украине не будут и дальше отправлять оружие, в Европе будут происходить теракты. Вот, посмотрите.

МИХАИЛ ПОДОЛЯК, советник главы офиса президента Украины: Господин Боррель мог бы продолжить и сказать: «Если мы перестанем давать оружие Украине, это будет значить, что Украина будет загеноцидена полностью, что впоследствии начнётся война в других странах, что значительно увеличится количество терактов в Европе и что мы в Европе больше не будем себе сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно, потому что в Европе управлять и политическими, и иными процессами будем уже не мы». Вот это нужно продолжать говорить, потому что на сегодня такова ставка.

НАТАЛИ МОРРИС: Ага. Значит, мол, не привыкайте к круассанам с кофе.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Ну да — дескать, если мы не будем получать оружие, если нам не будут идти эти поставки, то в Европе участятся теракты. А ну-ка проследите тут связь, прочертите линии.

ДЭВИД ФОСТЕР, исполнительный продюсер подкаста Redacted: Они, видать, теми же поставщиками пропаганды пользуются, что и мы тут в США. Ведь так знакомо звучит.

НАТАЛИ МОРРИС: Точно — все эти речи в стиле «надо биться с ними тут, чтобы не пришлось биться с ними там». А точнее наоборот.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Ну да, всё та же методичка с иракской войны, правда? Та же методичка: «Надо остановить злодеев, надо их остановить, а не то террористы придут к нам на задний двор. Вы ведь боитесь террористов? А то они уже к нам направляются». В этом и есть весь план.

НАТАЛИ МОРРИС: Но он ведь не говорит, что теракты будут устраивать россияне...

КЛЕЙТОН МОРРИС: Не говорит — он просто упоминает каких-то неопределённых «террористов». А кто ж террором заниматься будет? О ком речь-то? «Если не получим оружие, у вас будет терроризм».

ДЭВИД ФОСТЕР: Ага, получается классическое «если не будет оружия, победят террористы». Какие террористы? «Не знаю — но в США такое прокатывает, а мы точно не скажем, кто это». Они просто знают, что у нас такие заявления популярны.

Дата выхода в эфир 16 мая 2023 года.