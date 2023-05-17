France 24: визит спецпосланника на Украину станет самым ощутимым достижением Пекина в качестве глобального миротворца

Во вторник в Киев прибудет спецпосланник Китая, чтобы содействовать проведению мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передаёт France 24. Китай пытается позиционировать себя в качестве посредника в конфликте, несмотря на тесные связи с Россией. Хотя украинское правительство с самого начала довольно осторожно относилось к потенциальному участию Пекина, оно никогда не отказывало Китаю в желании взять на себя более активную роль. Однако вопрос о том, насколько эффективным посредником будет Пекин, остаётся открытым.

Во вторник в рамках европейского турне в Киев с двухдневным визитом прибудет специальный посланник Китая с целью содействия проведению мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине по инициативе Пекина. Китай имеет тесные связи с Россией и пытается позиционировать себя в качестве посредника в войне. Чтобы оставаться в курсе событий, давайте обратимся к Йене Ли в Пекин. Йена, мы знаем, что Китай не является нейтральным игроком, но может ли он тем не менее стать легитимным посредником в этой войне?

ЙЕНА ЛИ, корреспондент France 24 в Пекине: Что ж, всё действительно зависит от Киева, от обстановки на местах и от того, насколько отчаянной может стать ситуация. Правительство Украины с самого начала довольно осторожно относилось к потенциальному участию Пекина, но оно никогда полностью не отказывалось от идеи о том, что Китай станет играть большую дипломатическую роль во всём этом. На самом деле оно было относительно открыто для этого по сравнению с другими западными странами. Когда Китай опубликовал документ с изложением своей позиции из 12 пунктов, свой мирный план, если хотите, тогда можно было почти заметить, как в Вашингтоне образно закатили глаза, но президент Зеленский отнёсся к этому относительно положительно, по крайней мере, не так отрицательно.

Перенесёмся на несколько месяцев вперёд: Евросоюз, а не только президент Франции Эммануэль Макрон, очень громко заявлял, что председатель КНР Си Цзиньпин должен предпринимать больше усилий для того, чтобы оказать давление на президента Путина, и, как сообщается, даже американские дипломаты начали склоняться к этой идее. Тем не менее быть открытым к идее не значит с энтузиазмом относиться к ней. И мы наблюдали это в последние несколько дней, президент Зеленский был очень занят своими неожиданными визитами в Париж, Лондон, Берлин и Рим. Он был занят сплочением своих союзников в преддверии весеннего контрнаступления. Это явно является его приоритетом, потому что цель Зеленского состоит в том, чтобы ещё до того, как говорить о переговорах, поставить Украину в максимально выгодное положение. Так что Китай может быть посредником в том смысле, что у него есть потенциал, но будет ли он эффективным посредником, — это совсем другой вопрос.

Йена, как вы думаете, насколько серьёзно Китай относится к этой роли посредника?

ЙЕНА ЛИ, корреспондент France 24 в Пекине: Что ж, председатель Си Цзиньпин не едет в Украину, как он ездил в Россию, но он посылает Ли Хуэя, специального посланника. Ли говорит по-русски, является экспертом по странам бывшего Советского Союза. Он опытный дипломат, был послом Китая в Москве в течение десяти лет, и, кроме того, является высокопоставленным китайским чиновником и раньше занимал должность заместителя министра иностранных дел. Таким образом, отправка Ли на Украину — это пока самое ощутимое усилие Пекина с точки зрения его роли посредника. Но, в конечном счёте, у Китая есть свои собственные интересы, и он стремится к тому, чтобы его рассматривали как глобальную державу, глобального миротворца.

Тем не менее мы не знаем, насколько серьёзно Пекин настаивает и будет настаивать на реалистичных условиях мира. Однако мы можем с уверенностью предположить, что Пекин хочет иметь возможность сказать, что Китай, по крайней мере, пытался. На самом деле государственное издание, Global Times, опубликовало поздно вечером в понедельник довольно осторожную статью, и в ней оно процитировало экспертов, которые говорят, цитирую: «Китай не сможет урегулировать кризис в одиночку, особенно учитывая усиленную военную поддержку Украины со стороны Запада во главе с США и жёсткие позиции обеих стран — Украины и России». Националистический таблоид Global Times всегда готов помочь Пекину, китайскому руководству, выбраться из любого тупика, в который он себя загнал.

Йена, спасибо тебе. С нами была корреспондент Йена Ли с репортажем из Пекина.

Дата выхода в эфир 16 мая 2023 года.