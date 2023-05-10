Der Tagesspiegel: в страхе перед военным поражением Украины Запад делает ставку на посредничество Китая

Запад рассчитывает на то, что успешное украинское контрнаступление позволит усадить Россию за стол переговоров, сообщает Der Tagesspiegel. Но есть опасения, что военным путём добиться результатов не получится и позиционное противостояние продолжится. В этом случае США и Европе станет тяжело обеспечивать тот же уровень поддержки Киева. Именно поэтому они делают всё большую ставку на посредническую роль Китая, объясняет немецкое издание.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган посетил Германию, где встретился со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщает Der Tagesspiegel. Обе стороны заявили о своей заинтересованности в углублении отношений, обсудили экономические вопросы, а также вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем и Среднем Востоке. Однако между Берлином и Пекином может возникнуть конфликт из-за санкций, которые ЕС собирается принять против китайских компаний, якобы поставляющих в Россию товары военного назначения.

Глава внешнеполитического ведомства Поднебесной пригрозил, что в случае введения штрафных мер его страна предпримет ответные действия. Китай будет защищать «свои законные интересы», подчеркнул Ган: «Мы не поставляем никакого оружия в страны и регионы, где происходит кризис, — это закон в Китае».

Бербок, в свою очередь, призвала Пекин поспособствовать урегулированию украинского кризиса, продолжает издание. Европа и США надеются, что успешное контрнаступление Киева позволит усадить Москву за стол переговоров. Но в то же время есть опасения, что военных успехов добиться не получится и продолжится позиционное противостояние.

Тогда политический момент будет упущен, и Западу станет тяжело обеспечивать тот же уровень поддержки Украины. Именно поэтому Вашингтон и европейские столицы делают всё большую ставку на посредническую роль Китая. Поднебесная же, в свою очередь, старается представить себя в новой роли посредника в урегулировании международных конфликтов. Недавно председатель КНР Си Цзиньпин впервые с начала боевых действий на Украине поговорил по телефону с её президентом Владимиром Зеленским. Но СВО Китай пока что не критиковал.

Пекин не собирается делить участников конфликта на нападающих и жертв, объяснил Ган: «Мы призываем все стороны закончить боевые действия и начать переговоры». В ответ на это Бербок призвала Китай отказаться от нейтралитета, ведь, по её словам, это означает «встать на сторону агрессора», а также напомнила Поднебесной, находящейся в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций, о своей ответственности за поддержание мира на Земле.