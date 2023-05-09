CBS: Киссинджер убеждён, что переговоры по Украине начнутся до конца года

Ветерану внешней политики США Генри Киссинджеру скоро исполняется сто лет — но он до сих пор пользуется серьёзным авторитетом на мировой арене. Как выяснил журналист CBS News, пообщавшись с экс-госскретарём в преддверии юбилея, Киссинджер считает, что урегулирование конфликта на Украине начнётся до конца года, убеждён, что появление Китая в качестве важного игрока на мировой арене состоялось, а также весьма скептически относится к «пожилым» кандидатам в президенты США.

Экс-госсекретарю и бывшему президентскому советнику по вопросам нацбезопасности Генри Киссинджеру — наверное, самому пожилому и опытному из наших уважаемых государственных деятелей-пенсионеров — скоро исполняется сто лет. Он пообщался с нашим старшим внештатным корреспондентом Тедом Коппелом, который следит за деятельностью доктора Киссинджера уже полвека.

Тот факт, что Генри Киссинджер всё ещё среди живых, некоторых изрядно удивит: он плохо слышит, ослеп на один глаз и перенёс уже не одну операцию на сердце.

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР, бывший глава Государственного департамента США: Я работаю примерно 15 часов в сутки.

И всё же, как это ни поразительно, он до сих пор сохраняет авторитет на мировой арене.

ТЕД КОППЕЛ, старший внештатный корреспондент CBS News: Если бы вы велели одному из своих ассистентов позвонить в Пекин и передать: «Доктор Киссинджер хотел бы побеседовать с председателем Си» — тот бы такой звонок принял?

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР: Да, с большой вероятностью он бы мне ответил.

ТЕД КОППЕЛ: А президент России Владимир Путин?

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР: Вероятно, тоже бы ответил.

ТЕД КОППЕЛ: А если бы какой-нибудь наш президент к вам пришёл бы и попросил: «Генри, вы могли бы слетать в Москву и поговорить с Путиным?..»

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР: Я бы, скорее всего, согласился это сделать — но в качестве советника, а не активного участника переговоров.

ТЕД КОППЕЛ: А я и не предполагал сейчас, что вас вернут на должность госсекретаря, — разумеется, вы в таком случае были бы советником.

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР: Тогда да — я точно бы согласился.

Если бы подобное говорил кто угодно ещё, то это стало бы просто поразительным проявлением гордыни — но Генри Киссинджера окружает целый нимб из фотоснимков, на которых изображены как ещё живые, так и уже покойные экс-президенты США, которым он служил или помогал советом, и этот нимб заставляет ему верить, подтверждая собой старую поговорку: «Если действительно что-то умеешь, хвастуном не прослывёшь».

По мысли Киссинджера, в развивающемся сейчас на Украине кризисе, вероятно, скоро наступит поворотный момент.

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР: Поскольку в процесс урегулирования теперь включился и Китай, к концу года мы, на мой взгляд, подойдём к развязке. Речь будет идти уже о процессе подготовки к переговорам или даже о самих переговорах.

Киссинджеру вот-вот исполнится сто лет — и иной бы предположил, что он с пониманием отнесётся к тому, что в президентской гонке будет участовать кандидат в возрасте 80 (именно столько лет Джо Байдену. — ИноТВ) или 76 лет (возраст Дональда Трампа. — ИноТВ). Но он относится к таким перспективам скептически.

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР: Для этого всё-таки нужны определённые физические данные. Зрелость даёт кое-какие преимущества, но большая нагрузка создаёт риски, а кроме того, сокращается работоспособность.

В центре событий Киссинджер остаётся дольше, чем большинство американцев вообще живут на этом свете. В июле 1958 года тогда ещё молодой Майк Уоллес (известный журналист. — ИноТВ) в телеэфире просил ещё более юного преподавателя Гарварда Генри Киссинджера объяснить, почему угрозы массированного ядерного возмездия, к которым на тот момент сводился официальный курс Соединённых Штатов, с его точки зрения, не имели никакого смысла.

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР, выступление на телевидении от 1958 года: Это значит, что мы при любом посягательстве на нашу страну будем определять курс, исходя из угрозы, воплощение которой подразумевает уничтожение всего человечества. А это слишком рискованный путь, а к тому же, как мне кажется, слишком затратный.

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР: Одним из положительных результатов той политики, которой действительно придерживались президентские администрации США от обеих главных партий, стало то, что уже 75 лет ядерное оружие не применялось ни нами, ни нашими противниками. Я считаю, что это достижение.

В 1971 году Киссинджер отправился с секретной миссией в Китай, дабы подготовить исторический визит в КНР президента Ричарда Никсона, состоявшийся в следующем году. Но за последние 50 лет Китай развился, достигнув статуса мировой державы.

ТЕД КОППЕЛ: Оглядываясь теперь назад, можете ли вы сказать, что из-за такого открытия Китая миру этот мир стал лучше? Или в нём стало опаснее?

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР: Нет, возвращение Китая на мировую арену всё равно бы произошло. Её вообще нельзя для него закрыть.

Но на сегодняшний день Китай, похоже, готовится захватывать Тайвань силой — а президент Байден уже заявил, что США будут тайваньцам помогать.

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР: Итак, у нас проблема, и заключается она в том, что эта ситуация может перерасти во всеобщую войну между двумя высокоразвитыми в техническом отношении странами. Этому необходимо срочно уделить внимание.

ТЕД КОППЕЛ: То есть0 период сейчас всё-таки опасный?





ГЕНРИ КИССИНДЖЕР: С такой точки зрения — да, очень опасный.

Дата выхода в эфир 07 мая 2023 года.