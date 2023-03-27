El Mundo: Генри Киссинджер объяснил, почему вторая холодная война станет опаснее первой

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что вторая холодная война может быть опаснее первой, сообщает El Mundo. Как он пояснил, обе сверхдержавы — Китай и США — теперь обладают сопоставимыми экономическими ресурсами, чего не было в первую холодную войну, а технологии разрушения стали ещё более ужасающими, особенно с появлением искусственного интеллекта.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому в мае этого года исполнится 100 лет, в беседе с британским историком и журналистом Нилом Фергюсоном заявил, что вторая холодная война может быть ещё опаснее, чем первая, сообщает El Mundo.



По его словам, обе сверхдержавы — Китай и США — теперь обладают сопоставимыми экономическими ресурсами, чего не было в первую холодную войну, а технологии разрушения стали ещё более ужасающими, особенно с появлением искусственного интеллекта.



Киссинджер не выразил никакого сомнения в том, что Китай и США теперь являются противниками.



Как он отметил, «ожидать вестернизации Китая» — это уже несостоятельная стратегия.



«Не думаю, что Китай думает о мировом господстве, но вполне возможно, что они станут такими же могущественными (как США. — ИноТВ). А это не в наших интересах», — заявил бывший глава Госдепа.



Однако, по его словам, у обеих сверхдержав есть «одно общее минимальное обязательство — избежать катастрофического столкновения».



Говоря о Соединённых Штатах, Киссинджер заявил, что его страна сейчас «бесконечно более разделена», чем во время войны во Вьетнаме.



По его словам, в начале 1970-х годов ещё существовала возможность двухпартийности.



«Национальный интерес был значимым термином, а не предметом обсуждения. Теперь это в прошлом. Сейчас каждая администрация сталкивается с неослабевающей враждебностью со стороны оппозиции», — посетовал бывший госсекретарь.



Киссинджер также добавил, что незаявленные, но очень реальные дебаты в США прямо сейчас ведутся вокруг состоятельности основных ценностей нации, например неприкосновенного статуса конституции.



Касаясь украинского конфликта, ветеран американской дипломатии заявил, что страны НАТО объединились в вопросе Украине, поскольку это напомнило им о былых угрозах со стороны России.



«Они очень хорошо справились. Я поддерживаю то, что они сделали. Вопрос теперь будет заключаться в том, как положить конец этому конфликту. В конце концов, мы должны найти место для Украины и место для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», — подчеркнул Киссинджер.