Полковник Макгрегор: русские не хотят, чтобы их третировали, и бросают вызов монополии США

После окончания холодной войны американские власти начали злоупотреблять своим влиянием. Они запугивали остальные страны, навязывая им свою волю. Но теперь Москва шлёт чёткий сигнал Вашингтону, что не собирается мириться с его единоличной властью, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Полковник, третья мировая уже началась?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Нет. Идёт опосредованная война между Россией и США. В ней участвуют европейцы. Некоторые с энтузиазмом, включая поляков, другие без.

Нет, мы ещё не находимся в состоянии глобального конфликта. Никоим образом. Но из сказанного мною ранее выходит, что если мы сделаем этот шаг и пошлём русским сигнал, что собираемся что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон.

В колонке, которую вы написали буквально на прошлой неделе и в которой полно ваших привычных отсылок к истории и неспособности американского руководства выучить горькие уроки прошлого, вы чётко излагаете: «Национальная стратегия, если она вообще существует, заключается в избегании конфликта, за исключением тех случаев, когда на нас нападают и мы вынуждены защищаться».

Продолжает ли избегание конфликта оставаться национальной стратегией? Я к тому, что невозможно даже предположить, что она является таковой. Особенно после того, что вчера Тони Блинкен сказал The Wall Street Journal (о том, что политическая задача Вашингтона, чтобы российские войска ушли на позиции, которые они занимали до 24 февраля. — ИноТВ).

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: До окончания холодной войны наша военная мощь, в первую очередь, использовалась для сдерживания потенциальных нападений. Мы дали ясно понять, что не собираемся начинать войну. Мы неоднократно и чётко об этом заявляли.

Все президенты после Второй мировой и на протяжении холодной войны говорили: «Мы не начнём войну». И мы послали русским чёткий сигнал, что не собираемся на них нападать, если они не станут нападать на нас. Нам удалось предотвратить множество кризисов. О некоторых из них известно, о других публика вообще ничего не знает. Но фактически это больше не является основой нашей стратегии.

Это всё восходит к тому моменту, когда мы получили монополию на власть. Кто-то назвал это «моментом монополярности». Мы стали незаменимой страной, которая могла запугивать кого угодно, в любое время и в любом месте, вынуждать остальных делать, то, что нам хотелось. Нам это сходило с рук довольно долго. И, на мой взгляд, Россия сейчас проводит красную черту и заявляет: «Мы не позволим вам больше нас третировать».

Когда президент Байден выступал в Варшаве — по-моему, это было четыре-пять месяцев назад, — очевидно, вы его слушали. Вы охарактеризовали его речь как «перенасыщенную эмоциями и погрязшую в идеологии морализаторского глобализма». Что такое морализаторский глобализм?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Глобалисты убеждены в своём моральном превосходстве. Поэтому любой, кто с ними не соглашается — будь то изменение климата, открытые границы, культурный марксизм и тому подобное, — по сути, является злом и заслуживает всего наихудшего. Такова суть морализаторского глобализма.

И неоконсерваторы готовы пролить американскую кровь для продвижения своего морализаторского глобализма. И я думаю, это точно отражает суть вчерашнего заявления госсекретаря Блинкена в интервью The Wall Street Journal.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: На мой взгляд, это совершенно точный анализ.

Дата публикации 08 декабря 2022 года.