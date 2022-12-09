Der Standard: Запад приближается к «границам своей щедрости» — Украине грозит дефицит боеприпасов

Украина не смогла бы выстоять перед натиском российской армии без помощи Запада, пишет Der Standard. Но постепенно Европа и США «приближаются к границам своей щедрости». Они были не готовы к затяжным артиллерийским боям, и у них начали заканчиваться резервы боеприпасов, а забирать снаряды у собственных армий желания нет. При этом компенсировать дефицит за счёт наращивания объёмов производства быстро не получится, отмечает австрийское издание.

Украина не смогла бы выстоять перед натиском российских войск без военной помощи Запада, пишет Der Standard. 8500 американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin остановили наступление на Киев. 1600 переносных зенитно-ракетных комплексом Stinger смогли компенсировать нехватку у Украины истребителей.

В артиллерийских боях решающую роль играют 140 гаубиц M777, а также реактивные системы залпового огня Himars. И не стоит забывать, что ко всем боевым системам американцы поставили больше миллиона снарядов калибром от 105 до 155 мм. США потратили на военную помощь Киеву уже больше $100 млрд. Миллиарды евро пришли и из Европы.

Но постепенно Запад «приближается к границам своей щедрости», продолжает австрийские издание. Запасы боеприпасов заканчиваются. К примеру, американцы больше не могут передавать снаряды для M777 их своих резервов, и вынуждены забирать их у собственной армии. Ракеты для Stinger им пришлось докупать в Южной Корее. А поставка дополнительных систем Himars займёт месяцы.

Схожим образом ситуация выглядит и в Европе. Франция, к примеру, передала Украине 18 самоходных артиллерийских установок Caesar. Президент страны Эммануэль Макрон обещал Киеву, что поставит ещё, но эксперты подчёркивают, что они нужны собственной армии. Это утверждает и глава французской парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен. Однако некоторые специалисты считают, что на украинском фронте САУ Caesar по сути защищают интересы Франции.

Боевые действия на Украине вскрыли не только слабости российской армии, но и западных вооружённых сил, пишет Der Standard. Дело в том, что после окончания холодной войны «ассиметричные конфликты» в борьбе с терроризмом привели к сокращению определённых военных мощностей. Десятилетиями главенствовал принцип «технологии вместо количества». Склады были приспособлены для краткосрочных, «высокоинтенсивных» боевых действий, а не длительных артиллерийских боёв как на Украине, где каждый день выстреливается по 60 000 снарядов.

И увеличить объёмы производства будет не так легко, отмечает издание. Ведь некоторые оборонные концерны, например, Raytheon и Lockheed Martin опасаются, что после окончания боевых действий спрос на вооружение упадёт, и им придётся увольнять всех тех дополнительных работников, которых они наймут. К тому же оборонная промышленность находится в сильной зависимости от небольших поставщиков, которые просто физически неспособны увеличить объёмы производства. К примеру, французское министерство обороны сообщило, что из 4 000 оборонных предприятий страны 200 не в состоянии нарастить свои мощности.