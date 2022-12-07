Das Erste: Польша не добилась согласия Германии на передачу ЗРК Patriot Украине — и всё-таки решила разместить их у себя

Германия отказалась передать зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине для размещения вблизи польско-украинской границы, пишет Das Erste. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна примет предложение Германии о развёртывании систем на своей территории. Решение Германии «отказаться от поддержки Украины» он воспринял «с разочарованием».

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна примет предложение Германии о развёртывании зенитно-ракетных комплексов Patriot на своей территории. Федеральный министр обороны Германии Кристина Ламбрехт и её польский коллега «достигли принципиальной договорённости», сообщили в оборонном ведомстве Германии. «На техническом уровне сейчас обсуждаются такие детали, как предполагаемые места для размещения и необходимая инфраструктура», — заявил представитель министерства обороны ФРГ. В ближайшее время в Польшу отправится группа по изучению обстановки, передаёт Das Erste.

Правительство Германии направило предложение Варшаве после того, как 15 ноября на территорию польского села Пшеводув упала ракета ПВО Украины. В результате инцидента погибли два человека. Блащак принял предложение «с удовлетворением». Однако лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский тогда заявил, что систему необходимо разместить на территории Украины. Министр обороны и другие польские политики поддержали эту идею.

Во вторник Блащак написал в Twitter, что сожалеет о том, что Германия не собирается использовать систему Patriot на Украине: «После разговора с министром обороны Германии я с разочарованием воспринял решение отказаться от поддержки Украины. Развертывание Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев».

Тем не менее, по его словам, обе стороны продолжат подготовку к размещению пусковых установок в Польше и подключению их к польской системе управления. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подчеркнула, что предложенные Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot являются частью интегрированной ПВО НАТО, а значит, могут дислоцироваться только на территории стран альянса.

Польская оппозиция раскритиковала «Право и справедливость» за то, что та намекнула на нежелание принимать предложение Германии о размещении Patriot на своей территории. Партию обвиняют в том, что она поставила под угрозу безопасность страны во время конфликта в соседней стране, попытавшись разжечь антигерманские настроения.

Результаты опроса, проведённого на этой неделе, продемонстрировали широкую поддержку идеи развертывания зенитно-ракетных комплексов в Польше среди населения. Депутат Сейма от оппозиции и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль заявил, что своим поступком правительство «оказало себе медвежью услугу». «Как можно воспринимать Польшу всерьёз с таким правительством? Мы берем комплексы Patriot — мы не берём их — мы берём их…» — написал Коваль в Twitter после заявления Блащака, пишет Das Erste.