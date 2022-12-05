Качиньский: стремление Германии к доминированию ведёт к катастрофе всю Европу
Лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский осудил «доминирование» Германии в Европе, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Германия хочет использовать мирные методы для реализации планов, которые она когда-то пыталась осуществить военным путём, заявил Качиньский во время выступления на юго-западе Польши.
По данным польского информационного агентства PAP, Качиньский подчеркнул, что сила Европы заключается в силе её суверенных государств. Соответственно, лидер партии осудил «ситуацию доминирования, ситуацию, в которой одно из европейских государств, сегодня самое крупное после России, реализует мирными методами планы, которые когда-то хотело осуществить военными методами».
По его словам, это путь, который ведёт к кризису и катастрофе — не только Польшу, но и всю Европу — «а также и эту страну, Германию», добавил Качиньский, который считается главным стратегом правящих правых популистов в Польше.
Сейчас лидер «Права и справедливости» совершает поездку по стране в преддверии парламентских выборов, назначенных на осень 2023 года. По мнению польской оппозиции, антинемецкая и евроскептическая риторика правящей партии по крайней мере отчасти связана с предвыборной кампанией.
Как напоминает немецкий телеканал, недавно Варшава начала дипломатическое наступление, снова подняв вопрос о возмещении ущерба, нанесённого во время Второй мировой войны. Правительство Польши оценивает сумму репараций в €1,3 трлн и стремится к скорейшему проведению переговоров с правительством Германии по этому вопросу. Однако, с точки зрения немецкого правительства, не существует никаких правовых оснований для репарационных требований со стороны Польши.
Совсем недавно, в конце ноября, Варшава отклонила предложение Германии отправить в Польшу систему противовоздушной обороны Patriot и немецких военнослужащих. Министерство обороны Польши предложило вместо этого отправить военную технику на Украину, заключает немецкий телеканал Das Erste.
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