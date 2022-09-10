Guardian: партия Качиньского хочет победить на выборах, разжигая среди поляков нелюбовь к ЕС

Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Западная Европа чужда Польше, а у Германии в Европе неоимперский проект. Как пишет The Guardian, его партия сейчас обладает поддержкой населения, но ситуация в стране сложная, поэтому Качиньский уже использует антиевропейские и антинемецкие настроения в обществе в преддверии парламентских выборов.

Лидеры правящей партии Польши «Право и справедливость», похоже, намерены подпитывать антиевропейские и антинемецкие настроения в преддверии парламентских выборов, назначенных на будущий год, пишет The Guardian. Так, выступая на экономическом форуме, председатель партии Ярослав Качиньский охарактеризовал ЕС как культурно чуждый проект, который возглавляет неоимперская Германия. Поэтому, по его словам, священный долг польских политиков противостоять ЕС.

Он отметил, что Польша вступила в ЕС по необходимости: «чтобы существовать и развиваться». Но, судя по его тону, останется ли Польша в ЕС — этот вопрос ещё не решён. По словам Качиньского, «в ЕС есть правило: кто сильнее, тот молодец. А теперь Германия самая сильная, поэтому старый немецкий проект, концепт, который можно назвать неоимперским, вышел на первый план. Канцлер Германии Олаф Шольц хочет построить супергосударство всемирного значения под управлением Германии».

Как отмечает автор статьи, у Качиньского нет правительственного поста, но считается, что он управляет правящей консервативной партией, при чьём правлении Польша стала спорить с Брюсселем. И сейчас у его партии поддержка на уровне 35%, но инфляция растёт, и рейтинг премьер-министра Маттеуша Моравецкого, представителя этой партии, держится на низком уровне, так что партия не уверена в своих силах на будущих выборах.

Форум, на котором выступал Качиньский, называют «Давосом Центральной и Восточной Европы». И там обсуждали разницу между Польшей и ЕС, а также отказ от глобализации. Качиньский там заявил: «Мы понимаем, что Западная Европа культурно нам чужая».

Качиньский также использует тему трансгендеров, чтобы привлечь сельское и более пожилое население. В 2019 году ему удалось победить как раз на этой теме.

Но всё же главный акцент новой предвыборной кампании — нападки на Германию, в частности, требование к Германии, чтобы она выплатила репарации за Вторую мировую войну. Так, польские специалисты насчитали репараций на €1,3 трлн, что составляет три годовых бюджета Германии. При этом тема, по словам автора статьи, развивается не только с прицелом на внутреннюю аудиторию. Моравецкий написал по этому вопросу письмо в британский журнал.

Олаф Шольц рассчитывает, что это дело само собой утрясётся. Но вопрос репараций добавляется к другим проблемам: поставкам Германией оружия Украине, росту цен на энергоносители, отказу Брюсселя передать Варшаве субсидию за пандемию без глубоких реформ.

Ситуация накалилась настолько, что некоторые члены польского парламента заявили, что Брюссель столь же опасен для Польши, как и Россия, пишет The Guardian.