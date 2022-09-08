Dziennik: в Польше начинают готовиться к вооружённому конфликту с Россией

14:54
Кудрин назвал зависимость от углеводородов главной слабостью экономики России
Зависимость экономики от углеводородов является главной слабостью России. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
14:53
Букингемский дворец: врачи обеспокоены здоровьем королевы Великобритании Елизаветы II
Врачи обеспокоены здоровьем королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает Букингемский дворец.
14:48
В Московском регионе задержали финансировавших ИГ членов террористической ячейки
В Московском регионе пресечена деятельность террористической ячейки, финансировавшей ИГ*.
14:46
Рогов: шестой энергоблок ЗАЭС работает на предельно низкой мощности
Председатель общественного движения объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что единственный функционирующий на данный момент энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) работает на предельно низкой мощности.
14:45
В «Спартаке» заявили, что не рассматривают кандидатуру Гаджимурадова
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о том, что московская команда проявляет интерес полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову.
14:44
Орбан заявил, что антироссийские санкции могут «поставить Европу на колени»
Эффект от антироссийских санкций может «поставить Европу на колени». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
14:43
Путин назначил Алексея Дедова новым послом России в Иране
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Дедова российским послом в Иране.
14:38
Новичок «Урала» Влут рассказал, как перед переездом в Россию консультировался с Промесом
Новый форвард «Урала» Рай Влут рассказал, как перед приездом в Россию советовался со своим соотечественником, нападающим «Спартака» Квинси Промесом.
14:35
Эрдоган: Запад находится в панике из-за предстоящей зимы и роста цен
Западные страны на фоне растущих цен находятся в панике в преддверии зимы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Хорватии.
14:29
В Энергодаре задержали наводившего дрон-камикадзе ВСУ на здание городской администрации
В Энергодаре задержан корректировщик, наводивший дрон-камикадзе ВСУ на здание администрации города.
14:29
Трасс заявила, что отменит запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта в стране
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что отменит запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта в стране.
14:29
ФФККР рассмотрит семь заявок на смену спортивного гражданства в декабре
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран.
14:26
В Москве модернизировали ещё три поликлиники
В Москве ещё три городские поликлиники открыли после реконструкции — на улицах 2-й Владимирской, Мосфильмовской и в Шмитовском проезде.
14:25
Набиуллина заявила об устойчивости финансового сектора России к шокам
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что финансовый сектор научился выдерживать испытания, теперь необходимо научиться финансировать перестройку экономики.
14:16
Агент Комппера рассказал, что бывший тренер «Локомотива» всё ещё находится в Москве
Арманд Дурн, агент бывшего тренера «Локомотива» Марвина Комппера, рассказал о будущем немецкого специалиста.
14:15
МО России: военные 59-й бригады ВСУ начали отход в тыл из-за потерь в Николаевской области
В Николаевской области военнослужащие украинской 59-й мотопехотной бригады отказались выполнять приказы и начали самовольный отход в тыловые районы из-за больших потерь. Об этом сообщили в Минобороны России.
14:09
ВКС России высокоточными ударами в ДНР уничтожили до 120 украинских боевиков
ВКС России в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска уничтожили до 120 украинских военных.
14:09
«Урал» объявил о подписании игрока сборной Гвинеи Сиссе
Футболист сборной Гвинеи Ибраима Сиссе, который может выступать на позиции защитника и хавбека, стал игроком «Урала».
14:09
Трасс: Британия выдаст более 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море
Великобритания выдаст более 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море, заявила британский премьер-министр Лиз Трасс.
14:05
В Ижевске пресекли деятельность двух подпольных казино
По сообщениям пресс-службы регионального МВД, в столице Удмуртии пресекли работу двух подпольных игорных заведений в Октябрьском и Первомайском районах.
14:01
Выставку истории развития авиации откроют на ВДНХ ко Дню города
Ко Дню города на ВДНХ откроется новая интерактивная экспозиция «Авиация. Мечты о полёте». Она начнёт работать с 10 сентября в центре «Космонавтика и авиация».
14:00
Трасс предложила заморозить тарифы на электричество в Великобритании на два года
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс предложила заморозить тарифы на электричество в стране на два года в рамках борьбы с энергокризисом.
13:59
В Челябинской области прогнозируют ночные заморозки до -3 °С
В Гидрометцентре Челябинской области сообщили, что по ночам с 9 по 12 сентября температура в регионе может опускаться до -3 °С.
13:57
Якутия заключила 39 соглашений о сотрудничестве на ВЭФ-2022
На VII Восточном экономическом форуме делегация Якутии подписала 39 соглашений. Общие инвестиции в согласованные проекты оцениваются в 330 млрд рублей.
13:55
МО: ВСУ из-за потерь вновь не проводили наступление на Николаево-Криворожском направлении
Из-за больших потерь украинские военные не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток.
13:53
Праздничные фейерверки по случаю 875-летия Москвы запустят в 23 локациях
Праздничные салюты в честь Дня города в столице 10 сентября запустят с 23 точек, из них восемь — высотные, 15 — парковые.
13:52
В «Краснодаре» намекнули на возможное усиление в последний день трансферного окна
Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг ответил на вопрос, закончил ли клуб трансферную кампанию.
13:51
Диетолог Поляков посоветовал в холодное время выпивать не менее 1,5 л жидкости в день
Диетолог, эндокринолог Антон Поляков напомнил, что включать воду в ежедневный рацион необходимо для регуляции обменных процессов и улучшения качества жизни.
13:51
Эрдоган заявил, что Турция ожидает скорейших поставок российского зерна на мировые рынки
Турция рассчитывает, что поставки российского зерна на мировые рынки начнутся как можно скорее. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
13:50
Экс-защитник «Спартака» Филипенко стал игроком «Урала»
«Урал» объявил о трансфере белорусского защитника Егора Филипенко, который раньше выступал за московский «Спартак».
13:50
IТ-специалист Голованов рассказал, что мошенники стали мстить несостоявшимся жертвам
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что в последние месяцы наметилась новая тенденция телефонного мошенничества — месть не попавшимся на уловки гражданам.
13:48
Исследование показало, что 76% россиян не умеют читать финансовые документы
Порядка 76% россиян в ходе опроса признались, что не умеют читать финансовые документы.
13:42
Абаскаль оштрафован по итогам матча «Спартак» — «Зенит»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил штраф от КДК РФС по итогу матча восьмого тура РПЛ с «Зенитом».
13:42
Сенатор Цеков: Эстония, Латвия, Литва и Польша демонстрируют игнорирование прав человека
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу о запрете въезда россиян с шенгенскими визами в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу с 19 сентября.
13:42
Американский пловец Спитц рассказал, как заставил советских спортсменов отрастить усы
Девятикратный олимпийский чемпион Марк Спитц рассказал, как обманом заставил советских пловцов отрастить усы.
13:40
Беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал администрацию Энергодара
Беспилотник-камикадзе Вооружённых сил Украины атаковал администрацию Энергодара.
13:37
Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным в Самарканде ситуацию с вывозом зерна
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в Самарканде ситуацию с вывозом украинского зерна.
13:36
AP: Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев.
13:32
Тренер «Амкала» — о работе с Чаловым: у Фёдора выросли силовые показатели
Тренер по физподготовке медиакоманды «Амкал» Максим Нагибин рассказал о работе с нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.
13:32
СВР: теракт у посольства России направлен на дестабилизацию ситуации в Афганистане
Теракт у российского посольства в Кабуле 5 сентября направлен на дестабилизацию ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
13:21
Тренер «Амкала»: хочу доказать, что наши клубы физически могут соответствовать уровню топ-лиг
Тренер по физподготовке медиакоманды «Амкал» Максим Нагибин рассказал об уровне российского чемпионата по физической подготовке.
13:20
В Санкт-Петербурге выявлен новый случай оспы обезьян
Новый случай оспы обезьян выявлен в Санкт-Петербурге. Мужчина, у которого диагностировано заболевание, госпитализирован.
13:19
Мишустин заявил, что пик спада потребительского спроса в России пройден
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме, заявил, что пик спада потребительского спроса в России пройден.
13:17
В Никарагуа заявили о планах увеличить поставки пшеницы из России
Никарагуа планирует увеличить объём импорта пшеницы из России, заявил глава Минфина республики Иван Акоста.
13:17
Силуанов: для обеспечения финансового суверенитета России необходимо «жить по средствам»
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что для обеспечения финансового суверенитета России необходимо жить по средствам и не ходить с протянутой рукой.
13:14
Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября запретят въезд россиян с шенгенскими визами
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония, Латвия, Литва и Польша в ночь на 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами.
13:13
Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire и приборы ночного видения
Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения, а также приборы ночного видения.
13:13
В «Урале» не планируют отдавать Гаджимурадова в «Спартак»
Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможной аренде полузащитника уральского клуба Рамазана Гаджимурадова в московский «Спартак».
13:06
Украинка Савчук: меня расстроило, что россиян и белорусов пустили на US Open
Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук прокомментировала решение организаторов Открытого чемпионата США допустить россиян и белорусов к турниру.
13:06
«Чемпионат»: «Спартак» намерен арендовать Гаджимурадова у «Урала»
«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по аренде полузащитника Рамазана Гаджимурадова с правом выкупа.