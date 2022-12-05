WSJ: США в тайне ограничили дальнобойность переданных Украине HIMARS, чтобы не обострять отношения с Россией

Американцы специально модифицировали переданные Украине системы залпового огня HIMARS, чтобы с их помощью нельзя было наносить удары по российской территории, сообщает Wall Street Journal. По информации, полученной от анонимных источников в правительстве США, это решение было принято для того, чтобы избежать обострения отношений с Москвой. Также оно свидетельствует о недоверии к Киеву, который мог нарушить своё обещание и ударить по российской территории с помощью американского оружия.

США в тайне модифицировали поставленные Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, чтобы с ними нельзя было использовать ракеты дальнего действия, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве. По имеющейся информации, это решение было принято для того, чтобы снизить риск расширения конфликта с Москвой.

С июня Вашингтон передал Киеву 20 РСЗО Himars и большой арсенал из ракет со спутниковой системой наведения и дальностью полёта в 80 км, напоминает издание. Эти снаряды использовались для нанесения ударов по российским складами с оружием, путям снабжения и командным центрам на территории Украины. Но у системы Himars изначально гораздо больший потенциал, и она может поражать цели на отдалении в 320 км.

Однако США отказались поставлять Украине необходимые для этого тактические баллистические ракеты ATACMS. Теперь же выяснилось, что американцы также модифицировали свои РСЗО, чтобы Киев не смог использовать с ними дальнобойные ракеты, даже если сможет получить их из других источников.

Это решение свидетельствует о том, как далеко готова зайти администрация президента США Джо Байдена в обеспечении сбалансированной поддержке Украине, дабы избежать обострения в отношениях с Россией. Также это говорит об опасениях в Белом доме, что Киев может нарушить своё обещание и ударить по российской территории с использованием американского оружия. Информацию о том, что системы были специально модифицированы, в Вашингтоне комментировать отказались.