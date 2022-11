Insider: Пентагон рассматривает отправку на Украину оружия с радиусом поражения до 100 миль

В Пентагоне изучают возможность снабдить Украину недорогим оружием с радиусом поражения около 94 миль (примерно 150 км). С этой целью представители компании Boeing внесли предложение оснастить снарядами уже существующие ракетные системы, что позволит увеличить их дальнобойность, пишет Insider со ссылкой на сообщения осведомлённых источников в военных кругах.

США обдумывают предложение отправить на Украину компактные дешёвые системы, включающие ударное оружие, которое сможет поражать цели, расположенные на расстоянии почти 100 миль. Это один примерно из шести вариантов, разрабатываемых в Пентагоне с целью поддержки Украины и союзников в Восточной Европе, а также для оказания помощи военно-промышленному комплексу США, пишет The Insider.



В мае этого года Вашингтон отказался отправить на Украину оружие большой дальности ATACMS с радиусом действия около 190 миль из-за опасений, что оно может поразить цели в России и тем самым спровоцировать дальнейшее обострение международного конфликта, поясняет The Insider.



В рамках нынешней инициативы, которую рассматривают в Пентагоне, представители компании Boeing предложили объединить небольшой недорогой снаряд с уже существующей ракетной системой. Это оружие под названием «бомба малого диаметра наземного базирования» (GLSDB) сочетает в себе небольшие недорогие высокоточные бомбы типа GBU-39, установленные на ракетном двигателе M26, сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники в военных кругах.



Оба компонента, необходимые для сборки таких систем вооружений, в изобилии имеются в арсеналах США. И, по всей видимости, такой план призван помочь устраненить растущее давление на имеющиеся у Америки военные запасы, учитывая огромное количество оружия, которое уже было отправлено на Украину в этом году, отмечается в статье.



По имеющимся данным, общая стоимость военной помощи, которую США уже предоставили Украине, по состоянию на 23 ноября этого года достигла $19 млрд. В том числе Киеву было предоставлено 38 систем типа HIMARS и 8500 противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщается в статье.



Однако летом этого года начали появляться сообщения о том, что в США заметно сокращаются запасы ряда боеприпасов — в частности, артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Усилиям по наращиванию производства мешает существующая бюрократия, подчёркивает The Insider. И это вынудило Пентагон более тщательно обдумывать свои собственные военные арсеналы и отставание в их производстве.



В своём недавнем заявлении для The Insider представитель Пентагона также настаивал на том, что американская армия «не пойдёт на снижение собственных критериев боеготовности» в случае, когда речь идёт о поставках оружия для Украины. В частности, предложение отправить на Украину мощные беспилотники Grey Eagle, которые так желал заполучить Киев, так и осталось нереализованным, отмечается в статье.



Тем не менее радиус действия системы GLSDB достигает 94 миль (около 150 км) — и в случае, если эта инициатива о поставках нового ударного оружия действительно будет реализована, под прицелом украинских сил окажутся ранее недостижимые цели, подчёркивается в статье. Представители Пентагона не сразу ответили на запрос The Insider о комментариях на этот счёт. Однако в интервью Reuters они сообщили, что это ведомство работает над «определением и рассмотрением наиболее подходящих систем» для оказания поддержки Киеву.