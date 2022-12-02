Bloomberg: «попытка вернуть Пхеньян за стол переговоров» — США сообщили о подготовке новых санкций против КНДР
«Прямо сейчас у нас есть новый набор санкционных мер», — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Подробностей о масштабах новых санкций он не сообщил, однако добавил, что Вашингтон будет укреплять военное и разведывательное сотрудничество с Японией и Южной Кореей.
Северная Корея уже является одной из стран с самым тяжёлым санкционным бременем в мире. И непонятно, что ещё осталось у США и их союзников в качестве цели. Дальнейшие шаги, такие как принятие мер против китайских финансовых учреждений, подозреваемых в ведении бизнеса с Пхеньяном, могут привести к более широкой конфронтации между Вашингтоном и Пекином.
Режим санкций, который, среди прочего, включает в себя лимит на импорт топлива и ограничения на иностранные доходы, также уже даёт трещины. Согласно опубликованному в сентябре отчёту группы экспертов, Северная Корея в этом году превысит лимит годового импорта в 500 тыс. баррелей.
Как указывается в статье, Северная Корея уже в течение нескольких месяцев устраивает провокации, проведя в этом году рекордное количество ракетных пусков.
В прошлом месяце Пхеньян произвёл испытательный пуск предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты, которая предположительно способна доставить боеголовку на материковую часть США. Это, как отмечает издание, говорит о трудностях, с которыми сталкивается американский президент Джо Байден в своих попытках «укротить ядерные амбиции» Ким Чен Ына. Вашингтон, Токио и Сеул пообещали скоординированный ответ в том случае, если Пхеньян взорвёт ядерное устройство вопреки резолюциям ООН.
Россия и Китай — два давних партнёра Северной Кореи, имеющие право вето в Совете Безопасности ООН, — пока не проявили никакого намерения наказать северокорейского лидера дополнительными санкциями. Хотя пять лет назад после последнего ядерного испытания КНДР, они сыграли решающую роль в принятии ограничительных мер, напоминает Bloomberg.
Ссылки по теме
-
19FortyFive: Северная Корея превращается в ядерную державу — американская стратегия сдерживания не действует
-
Демонстрация преемника или стабильности династии Ким — обозреватель Guardian о «выходе в свет» дочери северокорейского лидера
-
Sky News: США подняли в небо бомбардировщики и истребители в ответ на ракетные испытания КНДР
-
Hill: министр обороны США предупредил, что конфликт на Украине может спровоцировать гонку ядерных вооружений