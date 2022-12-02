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Bloomberg: «попытка вернуть Пхеньян за стол переговоров» — США сообщили о подготовке новых санкций против КНДР

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Американские власти заявили о том, что работают над дополнительными санкциями против КНДР, сообщает Bloomberg. В Вашингтоне пояснили, что изо всех сил пытаются найти способы заставить Пхеньян вернуться за стол переговоров. Между тем, как отмечает издание, пока непонятно, что ещё осталось у США и их союзников в качестве целей для ограничительных мер.
Bloomberg: «попытка вернуть Пхеньян за стол переговоров» — США сообщили о подготовке новых санкций против КНДР
AP
Власти США заявили, что работают над дополнительными санкциями против Северной Кореи для противодействия угрозам с её стороны, сообщает Bloomberg. Как пояснили в Вашингтоне, они изо всех сил пытаются найти способы заставить Пхеньян вернуться за стол переговоров.

«Прямо сейчас у нас есть новый набор санкционных мер», — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Подробностей о масштабах новых санкций он не сообщил, однако добавил, что Вашингтон будет укреплять военное и разведывательное сотрудничество с Японией и Южной Кореей.

Северная Корея уже является одной из стран с самым тяжёлым санкционным бременем в мире. И непонятно, что ещё осталось у США и их союзников в качестве цели. Дальнейшие шаги, такие как принятие мер против китайских финансовых учреждений, подозреваемых в ведении бизнеса с Пхеньяном, могут привести к более широкой конфронтации между Вашингтоном и Пекином.

Режим санкций, который, среди прочего, включает в себя лимит на импорт топлива и ограничения на иностранные доходы, также уже даёт трещины. Согласно опубликованному в сентябре отчёту группы экспертов, Северная Корея в этом году превысит лимит годового импорта в 500 тыс. баррелей.

Как указывается в статье, Северная Корея уже в течение нескольких месяцев устраивает провокации, проведя в этом году рекордное количество ракетных пусков.

В прошлом месяце Пхеньян произвёл испытательный пуск предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты, которая предположительно способна доставить боеголовку на материковую часть США. Это, как отмечает издание, говорит о трудностях, с которыми сталкивается американский президент Джо Байден в своих попытках «укротить ядерные амбиции» Ким Чен Ына. Вашингтон, Токио и Сеул пообещали скоординированный ответ в том случае, если Пхеньян взорвёт ядерное устройство вопреки резолюциям ООН.

Россия и Китай — два давних партнёра Северной Кореи, имеющие право вето в Совете Безопасности ООН, — пока не проявили никакого намерения наказать северокорейского лидера дополнительными санкциями. Хотя пять лет назад после последнего ядерного испытания КНДР, они сыграли решающую роль в принятии ограничительных мер, напоминает Bloomberg.
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