В Вашингтоне заявили, что не «поощряли» украинцев к атакам по целям в глубине российской территории и «не предоставляли им для этого возможности», сообщает Die Welt. Об этом сказал Госсекретарь США Энтони Блинкен. В американском Госдепартаменте даже не исключают, что Киев может быть не причастен к недавним нападениям на российские аэродромы, но эксперты считают иначе.

В Вашингтоне завили, что не причастны к недавним украинским атакам с использованием дронов по целям в глубине российской территории, сообщает Die Welt. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: «Мы не поощряем украинцев наносить удары по территории России и не предоставляем им для этого возможности». Но важно понять, что «ежедневно переживают украинцы из-за продолжающейся российской агрессии», — добавил он.

По российской информации, в понедельник в результате попыток атаки с использованием беспилотников по аэродромам в Центральной России погибли три человека и повреждены два самолёта. Киев пока что никаких заявлений по поводу произошедшего не делал.

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс не исключает, что украинцы могут быть не причастны к этим нападениям: «Мы предоставляем Украине только то, что ей необходимо для защиты от российской агрессии на своей суверенной территории, украинской земле». Эксперты же считают, что Киев мог осуществить атаки по аэродромам, используя БПЛА советской разработки, а не многомиллиардное оборудование, которое ему предоставляют западные союзники.