Именно Вашингтон виноват в том, что происходит сейчас на Украине. Власти США прекрасно понимали, как Россия отреагирует на потенциальное включение Украины в НАТО, но на протяжении десятилетий продолжали «дразнить русского медведя», пишет обозреватель The American Conservative Джордж Д. О’Нил — младший.

С самого начала украинского конфликта западные СМИ, политики и все подконтрольные неправительственные организации в один голос принялись обвинять Россию. Они утверждали, что её действия были «неспровоцированными и неоправданными».

«С этим пропагандистским напором была одна проблема: он абсолютно не соответствовал действительности. «Глубинное государство» — правительственные элиты, разведсообщество и военный истеблишмент — десятилетиями угрожало и провоцировало Россию, подталкивая НАТО к её границам», — пишет колумнист The American Conservative Джордж Д. О’Нил — младший.

По его словам, можно не любить Россию или ненавидеть её правительство до бесконечности. Но фундаментальное положение остаётся неизменным: русские рассматривают НАТО на своей границе как акт агрессии и угрозу национальной безопасности, и Запад знал это на протяжении десятилетий.

Пока в начале 1990-х постсоветская Россия переживала серьёзную экономическую депрессию, элиты США и Европы разработали план расширения НАТО до её границ. Этот циничный шаг открыто игнорировал и нарушал обещание, которое западные правительства давали Москве ранее, считает публицист.

В то время видный американский дипломат Джордж Кеннан предсказывал, что дальнейшее увеличение альянса станет «самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после холодной войны». «Это расширение заставило бы отцов-основателей нашей страны перевернуться в гробу», — предупреждал он.

Но западные правительства не прислушались к предупреждениям Кеннана. В1999 году НАТО начало войну против новообразованной Сербии. Ущерб от нападения альянса на Белград можно увидеть по сей день, обращает внимание автор статьи.

В России атаку на свою давнюю союзницу восприняли как сигнал того, что НАТО намерено поступать так, как ему заблагорассудится, и что любой, кто противостоит блоку, может рассчитывать на такое же обращение. Это «преднамеренное оскорбление» со стороны Запада способствовало приходу к власти Владимира Путина в 2000 году, рассуждает О’Нил-младший.

Он напоминает, что после бомбёжек Сербии Америка и НАТО участвовали в войнах и преднамеренном разорении множества других стран: от Ближнего Востока и Африки до Южной и Центральной Америки. И, разумеется, всё это не ускользнуло от внимания Кремля.

Ни один серьёзный человек в Вашингтоне не может сказать, что его не предупреждали о негативном эффекте расширения НАТО. Но они продолжали и продолжают лгать. При этом авторитетные внешнеполитические деятели, выступавшие против «деструктивных интервенций», игнорировались, подчёркивает автор статьи.

На его взгляд, Госдепартамент прекрасно представлял, как Москва отреагирует на попытки включить Киев в НАТО. Тем не менее в 2013 году «заправи́ла неоконсерваторов во внешнеполитическом истеблишменте» Виктория Нуланд призвала потратить на украинские политические группировки $5 млрд, чтобы досадить России.

«В 2014 году США помогли или, быть может, даже напрямую руководили государственным переворотом против избранного правительства на Украине, потому что оно хотело дружеских отношений с Россией — более крупным соседом с общей многовековой историей. Глубинное государство не могло смириться с этой дружбой», — считает О’Нил-младший.

После того как её дипломатические инициативы по устранению потенциальных опасностей получили множество отказов, Москва начала действовать так, как прогнозировали эксперты. В 2014 году она поддержала население Донбасса и смогла обеспечить безопасность Крыма, «который на протяжении 300 лет играл ключевую роль для российского ВМФ», отмечает автор статьи.

Примечательно, что многие провокации, совершённые НАТО и США, попали даже в доклад «Расширяющаяся Россия», составленный в 2019 году корпорацией RAND. Этот аналитический центр помогал «глубинному государству» осуществлять его иностранные интервенции на протяжении десятилетий, но даже он остерегал Вашингтон от обострения конфликта. Но, судя по всему, советники Нуланд, Байдена и Блинкена не читали этот документ, полагает О’Нил-младший.

«В течение многих лет они превращали Украину, которая только номинально являлась нейтральной страной,в фактического члена НАТО. После Минского соглашения 2015 года они дразнили медведя — и продолжали дразнить, пока медведь не набросился. Как это служит интересам Америки?» — риторически спрашивает автор статьи.

Судя по всему, политика США заключалась в том, чтобы спровоцировать конфронтацию между Украиной и Россией любой ценой. Почему американское руководство отказалось вести добросовестные переговоры с Москвой? Они знали, что российские власти отреагируют именно так, как они отреагировали. На что надеялся Вашингтон?

«Это вопросы, на которые необходимо ответить. Внешнеполитические и военные элиты должны нести ответственность за смерть и разрушения, вызванные их антагонистической политикой. Они могут делать вид, что не понимали, что произойдёт, но серьёзные эксперты по внешней политике за пределами вашингтонского пузыря знают, как всё обстояло на самом деле», — заключает Джордж Д. О’Нил — младший.