NYT: Запад использует Украину как учебный полигон для испытания новейшего оружия

Союзники Киева уже не скрывают, что Украина превратилась в испытательный полигон для новейшего западного оружия и информационных систем, а также новых способов их применения. Как пишет The New York Times, по прогнозам политических деятелей и военных, результаты этих испытаний могут определить характер войн на много поколений вперёд.

Три месяца назад генеральный штаб вооружённых сил в Киеве без лишнего шума переправлял в зону боевых действий новое ценное оружие. Это была система мониторинга под названием Delta — онлайн-сеть, которую военнослужащие, гражданские чиновники и даже мирное население могут использовать, чтобы получать и обмениваться важными сведениями о российских силах. До начала конфликта эта программа, разработанная в сотрудничестве со странами НАТО, не успела пройти полноценные испытания в условиях боевых действий. Как пишет The New York Times, Delta — одно из свидетельств того, что Украина превратилась в испытательный полигон для новейшего оружия и информационных систем, а также новых способов их применения, результаты которого, по прогнозам западных политических деятелей и командиров, могут определить характер войн на много поколений вперёд.

Как отмечает автор материала, украинский конфликт по большей части представляет собой изнурительную войну на истощение, для которой характерны непрекращающиеся артиллерийские удары и другие тактики эпохи Второй мировой войны. Обе стороны используют главным образом оружие советской эпохи, и, по некоторым данным, у Киева уже заканчиваются боеприпасы для него. Но, хотя этот конфликт характеризуется массой традиционных элементов, эксперты пристально следят за тем, как новые достижения в области технологий и подготовки военнослужащих на Украине начинают менять характер боевых действий. Среди новшеств, помимо Delta, катера с дистанционным управлением, противодронное оружие под названием SkyWiper, а также обновлённая версия немецкой системы противовоздушной обороны, которую в Германии ещё не использовали.

«Украина — лучший полигон, так как у нас есть возможность проверить все гипотезы в условиях боя и внести революционные изменения в технологии и характер современной войны», — сказал Михаил Фёдоров, вице-премьер Украины и министр цифровой трансформации.

Он также сделал акцент на растущем значении самолётов и катеров с дистанционным управлением, которые, по словам официальных лиц и военных экспертов, сейчас стали весьма популярным оружием, которое не применялось в таких количествах ни в одном из прежних военных конфликтов.

«За последние две недели мы ещё раз убедились, что в будущем в войнах будет задействовано максимальное количество дронов и минимальное число людей», — сказал Фёдоров.

С лета прошлого года Украина и её союзники проводят в Чёрном море испытания дистанционно управляемых катеров, начинённых взрывчаткой. Кульминацией стала дерзкая атака против российского флота у берегов Севастополя, произошедшая в октябре.

Военные чиновники по большей части отказываются комментировать ту атаку и сообщать подробности о катерах, но Соединённые Штаты и Германия в этом году отправили Украине аналогичные корабли. Шаурав Гайрола, аналитик оборонной разведывательной фирмы Janes, специализирующийся на военно-морских вооружениях, сказал, что удар в Чёрном море свидетельствует о высоком уровне планирования, учитывая очевидную эффективность применения небольших и относительно недорогих катеров против более мощных военных кораблей России.

Эта атака «расширяет горизонты текущего конфликта», считает Гайрола. По его словам, «он закладывает основы для сдвига парадигмы в доктринах морской войны и символизирует проявления футуристической тактики ведения боевых действий».

Из-за того что Россия стала гораздо активнее применять дроны, союзники отправляют Киеву новые технологии для борьбы с ними. В прошлом году вооружённые силы Украины начали применять недавно разработанные антидроновые ружья под названием SkyWiper. Это оружие, позволяющее сбивать в курса или выводить из строя беспилотники путём подавления сигналов управления, было разработано в Литве и находилось на рынке всего два года, прежде чем было принято решение отправить его Киеву по натовской программе оказания поддержки в области безопасности.

Спустя почти девять месяцев после начала конфликта SkyWiper является единственным видом антидронового оружия, которым пользуется украинская сторона. Однако и украинские военные и силы противника, стремящиеся захватить его, уже назвали SkyWiper чрезвычайно ценным боевым активом.

Неизвестно, сколько именно таких ружей было отправлено Киеву, хотя Литва, по некоторым данным, выделила несколько десятков единиц в октябре 2021 года. В интервью для The New York Times Министерство обороны Литвы сообщило, что страна отправила 50 винтовок в августе, после того как украинские чиновники назвали их «одним из ключевых приоритетов».

Даля Грибаускайте, которая была президентом Литвы в тот момент, когда разрабатывались SkyWiper, сказала, что, пока она была у руля с 2009-го по 2019 год, оборонная промышленность страны совершила сознательный переход к производству высокотехнологичного оборудования. Это было сделано с целью обновить и совершенствовать арсенал, который на тот момент «в основном состоял из автоматов Калашникова» и другого оружия советских времён.

«На Украине мы учимся, как нужно воевать и как использовать наше натовское оборудование, — сказала Грибаускайте в интервью на прошлой неделе. — И да, Украина — это учебный полигон».

По мере того, как противостояние с Россией продолжается, эксперты разрабатывают более долгосрочную стратегию, которая позволит обеспечивать устойчивую связь и координацию действий союзников — то есть то, чего, по словам чиновников, часто не хватало во время войн в Ираке и Афганистане. Такие реформы военной стратегии обсуждались ещё до начала боевых действий. Об этом рассказал французский генерал Филипп Лавинь, который возглавляет Командование НАТО по трансформации, но «наши наблюдения за украинским конфликтом показывают, что эти предпосылки всё ещё актуальны».

По его словам, Украина показала, что в дальнейшем военные конфликты, скорее всего, будут представлять собой интенсивное противостояние не только на земле или в воздухе, но и, что ещё важнее, в киберпространстве.

«Именно таким станет боевое пространство в будущем», — добавил генерал Лавинь.