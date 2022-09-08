Bloomberg: Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершил необъявленный визит в Киев в обстановке строгой секретности, передаёт Bloomberg. В ходе поездки американский политик встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также пообщался с пациентами детской больницы в Киеве.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл с необъявленным визитом в Киев, для того чтобы встретиться с украинскими официальными лицами на фоне попыток украинских военных вернуть территории, перешедшие под контроль России за первые шесть месяцев спецоперации, сообщает Bloomberg.

Как стало известно новостному агентству, в ходе визита Блинкен провёл 30-минутную встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также посетил детскую больницу в Киеве, где пообщался с несколькими пациентами.

По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента, который пожелал остаться анонимным, визит был приурочен к «важному моменту для Украины», которая 24 августа отметила День независимости.

При этом поездка проходила в обстановке строгой секретности. О ней не было объявлено заранее, а журналисты, которые сопровождали Блинкена, остались в Польше, в то время как сам госсекретарь совершил 11-часовую поездку на поезде в Киев. Визит стал третьим для Блинкена с начала спецоперации и пятым с момента вступления в должность.

Bloomberg напоминает: ранее стало известно, что Блинкен планирует объявить о выделении ещё $2 млрд на военную помощь Украине, а также 18 соседним государствам, включая союзников по НАТО.

В четверг министр обороны США Ллойд Остин на очередном заседании контактной группы по обороне Украины в Германии объявил о выделении дополнительного транша военной помощи объёмом $675 млн. В очередной пакет помощи Киеву войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, противотанковые мины, гаубицы, гранатомёты, внедорожники Humvee и бронированные медицинские автомобили. Таким образом, с начала российской спецоперации американская помощь Украине в сфере безопасности достигла $13,5 млрд.

На прошлой неделе Белый дом запросил у конгресса ещё $11,7 млрд на помощь Украине в сфере безопасности и экономики в первом квартале 2023 финансового года. В мае президент Джо Байден подписал законопроект о выделении почти $40 млрд в качестве финансовой помощи Киеву.