WSJ: завоевать сердца и умы африканских государств — Блинкен отправился в Африку, опасаясь роста влияния России

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Африку с визитом, в ходе которого посетит три страны — ЮАР, Конго и Руанду. Как пишет The Wall Street Journal, Вашингтон надеется убедить страны континента в том, что в продовольственном кризисе виновата Россия. Впрочем, эксперты полагают, что Блинкену не удастся изменить позицию стран региона, многие из которых отказались присоединиться к западным санкциям.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье начал турне по трём странам Африки на фоне растущей озабоченности Вашингтона влиянием Москвы на континенте, сообщает The Wall Street Journal.

Рост цен на продовольствие, который начался до спецоперации России, однако усугубился после ввода российских войск на Украину, серьёзно ударил по Африке, где большинство стран импортируют продовольствие. Высокие цены на топливо и продукты питания, засуха, конфликты и экономические потрясения, вызванные ещё пандемией коронавируса, усугубляют бедность и беспорядки и ставят миллионы людей на континенте на грань голода.

На этом фоне множество африканских стран решили не принимать ничью сторону в конфликте на Украине, отвергнув призывы Запада присоединиться к санкциям против Москвы. В частности, крупные державы региона, например Южная Африка, отказались поддержать резолюцию ООН, осуждающую действия России. А Африканский союз, объединяющий 55 стран Африки, пожаловался европейским лидерам, что оплачивать экспорт продовольствия из России стало сложнее после того, как большинство крупных российских банков были исключены из системы SWIFT.

Как отмечает издание, в связи с этим США пытаются убедить Африку в том, что продовольственный кризис вызвали именно действия России на Украине. Блинкен стал одним из целого ряда высокопоставленных американских чиновников, посетивших континент с визитом. Так, незадолго до госсекретаря четырёхдневную поездку в Африку совершила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, которая неоднократно обвиняла Россию в продовольственном кризисе на встречах с высокопоставленными чиновниками стран континента.

Схожие усилия предпринимают и в ЕС. Так, в конце июля в Западную Африку прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, назвав Россию «одной из последних имперских колониальных держав».

Однако в конце июля четыре страны Африки посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, поблагодарив правительства за то, что они остались в стороне от западных санкций. Как отмечает WSJ, Лавров возложил ответственность за высокие цены на продовольствие на Европу и США и предложил продавать российскую нефть, несмотря на предупреждения Соединённых Штатов о том, что это будет нарушением антироссийских санкций.

«Африка становится пространством конкуренции за глобальное влияние, где различные стороны пытаются завоевать сердца и умы африканских государств и продемонстрировать, что их политика более выгодна для континента», — заявил старший научный сотрудник Южноафриканского института международных отношений Густаво де Карвальо.

Однако завоевать влияние в Африке для Блинкена будет задачей непростой, считает издание. Первой остановкой госсекретаря США станет Южная Африка, которая старательно избегает выбирать стороны. В марте президент Сирил Рамафоса провел виртуальную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Однако встреча с Блинкеном не запланирована — вместо этого он проводит встречу с министром иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Предполагается, что Блинкен и Пандор обсуждают закон «Об обеспечении роста и расширении возможностей», срок действия которого истекает в 2025 году. Он позволяет Южной Африке, как и многим другим странам континента, пользоваться преференциальным доступом на американский рынок для некоторых товаров. Речь также может пойти об обещании США — наряду с Великобританией, Германией, Францией и Европейским союзом — помочь в мобилизации $8,5 млрд для финансирования постепенного отказа Южной Африки от угля. Эти средства, пишет WSJ, имеют жизненно важное значение для самой развитой экономики Африки, которая в последние недели страдает от перебоев в подаче электроэнергии, длящихся до 10 часов в день.

Находясь в Южной Африке, Блинкен также должен изложить стратегию администрации Байдена в отношении стран Африки к югу от Сахары, которая, как ожидается, будет направлена на перезагрузку отношений с континентом после напряжённых лет президентства Дональда Трампа.

Правительства стран континента также будут ожидать более подробной информации об инфраструктурном фонде в размере $600 млрд, о котором США и их союзники в июне объявили на саммите «Большой семёрки». Он должен составить конкуренцию китайской инициативе «Один пояс — один путь».

Впрочем, глава Школы управления Wits при Университете Витватерсранда в Йоханнесбурге Мзукиси Кобо считает, что даже после визита позиция Претории не изменится.

Как сообщает WSJ, в ходе визита Блинкен также посетит Конго и Руанду, где встретится с главами государств и, вероятно, проведёт большую часть своего времени, пытаясь ослабить новую вспышку напряжённости между соседними странами. Ранее президент Конго Феликс Чисекеди обвинил Руанду в поддержке повстанцев группировки «М23». Однако в Руанде обвинения отрицают.