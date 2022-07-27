SRF: Россия налаживает отношения с Африкой, умело используя её колониальное прошлое

18 африканских стран в Генеральной ассамблее ООН отказались осудить спецоперацию России на Украине, что стало разочарованием для Запада, сообщает швейцарский телеканал SRF. Между тем, Россия, как и Китай, активно укрепляет свои позиции в африканском регионе, и их успех — следствие ошибок западных стран. В отличие от последних, они не предъявляют требований по развитию демократии, а Москва вдобавок умело пользуется тем, что никогда не была колониальной державой.

После начала российской военной спецоперации на Украине страны — члены ООН заявили о своей позиции по этому поводу на Генеральной ассамблее. Результат: 18 африканских государств не пожелали осудить это «вторжение», сообщает швейцарский телеканал SRF. Для Запада такая позиция африканских стран стала разочарованием.

Россия расширяет сеть своих связей в Африке уже много лет. По сравнению с Китаем или Западом, Москва — малозначительный торговый партнёр и инвестор. Но она многого добивается малыми средствами, подчёркивает телеканал. В основном это поставки оружия и наёмники, с помощью которых Москва поддерживает шаткие режимы в африканских странах.

Кремль делает это со скромными амбициями: он не стремится развивать африканские государства ни экономически, ни политически. Он также не представляет интересы африканских народов, но последовательно поддерживает африканских правителей, в основном автократов, продолжает SRF. Москва использует возможности там, где Запад проявляет слабость и вызывает негодование местных лидеров. Таким образом, она привлекает их на свою сторону на международной арене. Это всё, чего хочет Россия, утверждает швейцарский телеканал.

Усиливающаяся российская активность в регионе не вызывает беспокойства в Китае. Сам Пекин ставит себе в Африке гораздо более амбициозные цели, чем Россия. Он хочет не только политически сплотить африканские страны, но и воспользоваться их огромными запасами сырья. В какой-то момент миллиарды, вложенные Китаем в африканскую инфраструктуру, должны окупиться. Тот факт, что Россия вызывает тревогу у западных держав своей политикой в Африке, вполне устраивает китайское руководство, отмечает SRF.

Если наряду с Китаем Россия сейчас с поразительным успехом позиционирует себя в Африке, то это во многом связано с ошибками Запада, продолжает швейцарский телеканал. США, в частности, долгое время относились к континенту с позиции мачехи. Пекин значительно обогнал Вашингтон в качестве торгового партнёра и инвестора. Бывший президент США Дональд Трамп не испытывал к Африке ничего, кроме презрения. Для Джо Байдена этот регион также, по меньшей мере, не относится к числу приоритетов.

Кроме того, западная помощь в целях развития, западные инвестиции или торговые соглашения с западными странами носят условный характер: от африканских стран ожидают развитие демократии, эффективного управления и борьбы с коррупцией. Главы государств Африки воспринимают такие условия как посягательство на их суверенитет. Ни из Пекина, ни из Москвы таких требований, напротив, не поступает.

Однако больше всего России помогает то, что у неё самой никогда не было колоний в Африке. Африканцы до сих пор благодарны бывшему Советскому Союзу за финансовую и военную поддержку в их освободительной борьбе. Даже спустя три четверти века после падения европейских империй память об их колониальном господстве всё ещё можно использовать для зарабатывания политического капитала — и Москва делает это очень ловко, заключает швейцарский телеканал SRF.