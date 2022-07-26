Rzeczpospolita: дипломатическое наступление — Россия ищет союзников по всему миру

Среди лидеров африканских и азиатских государств существует сильная неприязнь к Западу, на которую Кремль рассчитывает в построении нового миропорядка, считает польский журналист Анджей Ломановский. В Rzeczpospolita он пишет, что Москва предприняла в связи с этим настоящее «дипломатическое наступление». По всему миру она ищет союзников, особенно среди тех стран, с которыми у нёё уже сложилось экономическое и военно-техническое сотрудничество.

В Африке и Азии Кремль ищет союзников среди враждебно настроенных по отношению к Западу, и особенно к США стран, пишет польский журналист Анджей Ломановский. «На кого он может рассчитывать?» — задаётся он вопросом в издании Rzeczpospolita.



«Мы знаем, что африканские коллеги не одобряют неприкрытые попытки США и их европейских сателлитов одержать верх и навязать международному сообществу однополярный миропорядок», — написал глава МИД России Сергей Лавров в статье, опубликованной одновременно на страницах газет четырёх африканских стран. «Глава кремлеёвской дипломатии отправился в Африку — в Египет, Эфиопию, Уганду и Конго — искать союзников в спецоперации на Украине, которую он представляет как оборонительную миссию России от западной агрессии. Среди лидеров африканских и азиатских государств существует сильная неприязнь к Западу, и именно на это Лавров и рассчитывает», — считает польский журналист. «Однако до сих пор эта неприязнь мало что дала Кремлю», — добавляет он.

В качестве примера он приводит мартовское голосование Генассамблеи ООН по осуждению спецоперации России на Украине, когда лишь пять стран встали на сторону России, однако уже месяц спустя, когда Кремль исключали из состава Совета ООН по правам человека, против выступили 24 государства, а число стран, воздержавшихся от голосования, увеличилось с 35 до 54. «Изменения в позиции лидеров неевропейских стран побудили Кремль начать дипломатическое наступление на другие континенты», — констатирует Ломановский.

«Почему этот «золотой миллиард» из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения?... в значительной степени он занял свои позиции за счёт грабежа других народов — и в Азии, и в Африке», — охарактеризовал на прошлой неделе западные страны президент России Владимир Путин. Автор статьи уверен, что именно так российский лидер пытается встать во главе антизападного крестового похода и найти по миру союзников.

Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа уверен, что новый мир только зарождается, а Россия стоит на передовой в борьбе за него. Сегодня она приняла форму российской спецоперации, чтобы положить конец расширению НАТО. По мнению польского журналиста, Венесуэла — это одна из немногих стран, открыто поддерживающих политический курс Кремля. На американском континенте Москва может рассчитывать только на Боливию. С Кубой имеются определённые проблемы, и несмотря на то что время от времени российские политики угрожают разместить на острове свои ракеты, Гавана дистанцируется от политики Кремля и по-прежнему стремится к соглашению с администрацией президента Джо Байдена.

Журналист обращает внимание и на то, что африканские лидеры, связанные с Кремлём экономическими и военными узами, сохраняют похожую дистанцию. За последние 15 лет Москва подписала соглашения о военном сотрудничестве с более чем половиной стран континента, которым поставляет оружие. Это был один из основных рычагов влияния Москвы на африканский континент. Однако ввиду украинского конфликта африканские лидеры всё больше обеспокоены будущим поставок, в том числе запасных частей из России.

Эксперты открыто говорят, что США и Китай уже ищут место, которое Россия оставит после себя на африканском рынке. Китай даже не смущает тот факт, что Россия — это его «стратегический партнёр». Более того, несмотря на пропагандистские заявления китайских политиков в адрес поддержки Москвы, с начала года Пекин не вложил ни одного доллара CША в свой проект «Один пояс — один путь» на российском направлении. Журналист уверен, что из-за украинского кризиса это пустая трата денег. Похожие проблемы у Кремля наблюдаются в странах Персидского залива, ему так и не удалось привлечь ОАЭ к совместному производству истребителя пятого поколения.

Автор согласен с экспертом из International Crisis Group, что на африканском континенте всё ещё есть элиты, которые заканчивают российские университеты, сохраняется также лояльность групп, которые поддерживал СССР в борьбе с апартеидом на юге континента, а также поставки оружия в многочисленные страны. Если, однако, Москва ожидает, что правительства африканских стран окажут ей полную поддержку, то ей придётся разочароваться, ведь на континенте многие инстинктивно держат дистанцию от противостояния на линии Россия — Запад.