Defence24: в схватке с Западом сербы болеют за «старшего брата» — Россию

На протяжении долгих лет интерес к Сербии лишь падал, никто не верил в какую-либо возможность её интеграции с ЕС, и теперь Западу придётся за это расплатиться, уверена польский эксперт Магдалена Рекщч. В интервью Defenсe24 она объясняет, что «нейтральный» Белград поддерживает идею сильной России не только по историческим соображениям, но и по экономическим.

В плане украинского конфликта Сербия чётко позиционирует себя в качестве нейтральной стороны. Белград заявляет, что не поддержит санкции против России, но и не окажет ей поддержку. «Это, безусловно, мнимый нейтралитет, ведь на практике Сербия занимает выгодную для России позицию. Она не только поддерживает российскую пропаганду, но и даёт своё согласие российским компаниям открывать филиалы в своей стране, во избежание международных санкций», — говорит порталу Defenсe24 польский профессор и эксперт по Балканам Магдалена Рекщч.

В интервью она рассказывает, что Сербия всегда делала акцент на выгодное расположение между Востоком и Западом, а возможное присоединение к ЕС она рассматривала в качестве исторической миссии интеграции Запада и Востока. Как ни странно, проевропейская политика Белграда поддерживалась Кремлём, так как Сербия могла стать лоббистом её интересов на арене ЕС. «Я всегда подчёркивала, что однажды нам всем придётся расплатиться за позицию Запада по отношению к Балканам, в том числе и к Сербии», — напоминает эксперт. Она напоминает, что интерес к региону в ЕС на протяжении долгих лет постепенно падал, и уже никто не верил в какую-либо возможность интеграции Сербии и других балканских государств с ЕС.

Магдалена Рекщч обращает внимание на то, что поддержка ЕС в Сербии продолжает снижаться, а России напротив — расти. Согласно результатам опроса от мая 2022 года, только 28% сербов были бы рады вступлению Сербии в ЕС, а 40% предпочли бы, чтобы Сербия и вовсе вышла из переговоров с ЕС и начала процесс интеграции с Россией. По её мнению, сербы всячески поддерживают Россию и одновременно возлагают ответственность за кризис и инфляцию в стране на Запад, стоящий за украинским кризисом. Он разочаровал сербов.

Польский эксперт рассказывает про один убедительный аргумент сербов, в интересах которых Россия должна быть сильной. «Логика его такова: если бы Россия в девяностых значила больше на международной арене, она могла бы получше позаботиться об интересах Сербии. Возможно, тогда можно было бы избежать войн и санкций», — рассказала она. В нарратив о том, что сербы и россияне похоже на друг друга, потому что у обоих народов никогда не было имперских амбиций, и обе нации всегда были жертвами, а не преступниками, ей особо не верится.

В интервью профессор объясняет, что пророссийская позиция среди сербов это результат синергии нескольких факторов, и она имеет очень широкое измерение. В Сербии прочно укоренился политический миф о том, что сербский патриотизм должен идти рука об руку с любовью к России, то есть коллективная идентичность сербов строится на столпе братства с Россией. «В любом случае, Путина воспринимают как брата сербов. Он вызывает искренние симпатии в этой стране. Многие тепло вспоминают встречу, когда он посетил Сербию», — подчёркивает она.

На сегодняшний день около 80% сербов поддерживают Россию, да и с самого начала украинского конфликта звучал следующий нарратив — «НАТО несёт ответственность за разжигание войны. Появились многочисленные параллели с войной 1999 года». Магдалена Рекщч напоминает, что ещё в 2014 году сербы были против введения антироссийских санкций. Они указывали на симпатию к российским братьям и на опыт Сербии в 90-е годы. Тогда сербские СМИ объяснили, почему политика санкций это всегда плохое решение. «Сегодня преобладает другое повествование. Подчёркивается, что Сербия — официально нейтральная — слишком мала и слишком бедна, чтобы вводить санкции против кого бы то ни было», — отмечает аналитик. Она указывает также на роль Сербской православной церкви, которая поддержала Вучича в политическом курсе в отношении России.

С другой стороны, по мнению профессора, сложно ожидать, что сербы решатся ввести санкции против россиян, которых они и так безоговорочно любят. Кроме того, экономический аргумент может тоже быть весомым, ведь открывая филиалы российских компаний, Сербия зарабатывает большие деньги.

«Более того, если следовать логике, согласно которой Россия это брат Сербии, то Сербия, — до сих пор борющаяся с болезненной травмой поражения в 90-е годы — в эмоциональном плане желает по крайне мере победы «старшему брату». Она болеет за него, чтобы прикрыть собственное поражение», — рассуждает она.