Наговорил лишнего про Россию: польским властям пришлось усилить охрану Леха Валенсы

После отчаянных обращений сына бывшего президента Польши Леха Валенсы охрана его отца была наконец-то усилена, даже во время посещения службы в католическом костёле, пишет Super Express. Такой шаг был принят после появления «российских угроз» в связи с недавними скандальными призывами Валенсы сократить численность России до 50 млн человек
Из-за российских угроз бывший президент Польши и глава «Солидарности» Лех Валенса находится в большой опасности и нуждается в дополнительной защите. После обращений его сына Ярослава Валенсы на страницах Super Express его охрану наконец-то удалось укрепить, пишет политический журналист издания Пшемыслав Терлецкий.
В статье он рассказывает, что интервью* бывшего главы государства Леха Валенсы для Le Figaro получило широкую огласку в России. В МИД РФ эту беседу расценили как призыв к разделу России, а в российской программе «60 минут» прозвучало следующее предложение родом с Дикого Запада: «Разыскивается. Пять миллионов долларов или евро за его голову! Для любого европейца, который её привезёт». Бывшего польского лидера также обвинили в том, что он призывает к геноциду россиян.
«Надеюсь, что Служба охраны государства усилит защиту моего отца», — говорил Super Express сын легенды «Солидарности» Ярослав Валенса. Обращения сына нобелевского лауреата увенчались успехом. Охрану Леха Валенсы наконец-то усилили.
По сообщению фотокорреспондента издания, меры безопасности в отношении Леха Валенсы были усилены. В воскресенье во время посещения им католической церкви, в храме его уже ждал охранник, который охранял территорию. «Ранее у него был водитель и один телохранитель, а теперь впервые появилось двое. Они оглядывались по сторонам и проявляли бдительность. Один из охранников сидел в наушниках за несколько скамеек от Валенсы. Перед службой он ждал Валенсу и проверял, безопасно ли там. Такого раньше никогда не было», — рассказывает он.
* В интервью Le FigaroЛех Валенса предложил уменьшить население России до 50 млн человек (прим. ИноТВ).
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